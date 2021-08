Velvyslanec v Thajsku: Situace v zemi je dosud nejhorší, snad se lepší

Praha - Koronavirová situace v Thajsku je dosud nejhorší za dobu epidemie, země má poměrně nízkou proočkovanost. V nejpostiženějších provinciích včetně Bangkoku proto platí přísná opatření. Naočkovaní turisté s negativním testem se ale dostanou na ostrov Phuket, který ale nemohou 14 dnů opustit. ČTK to řekl český velvyslanec v Thajsku Marek Libřický. Doufá, že se situace začíná lepšit.

Sedmdesátimilionovým Thajskem podle něj v současné době prochází nejhorší koronavirová vlna, denní počty registrovaných případů se dlouhodobě pohybují kolem 20.000, i když v posledních dnech počet nově nakažených mírně klesl. Velvyslanec poukázal na nízkou proočkovanost Thajců, země se potýká s omezenou dostupností vakcín.

Thajsko podle Libřického nyní s určitým zpožděním bojuje se stejnými problémy, které postihly jiné země včetně České republiky již dříve. "Loni se jim dařilo oficiální čísla místního přenosu držet několik měsíců na nule," podotkl. Poukázal na to, že v loňském roce země přijala přísná karanténní opatření a hermeticky se uzavřela. Od dubna se ale podle něj situace zhoršila. Zaveden proto byl částečně tzv. lockdown, v nejpostiženějších provinciích včetně Babngkoku je zákaz nočního vycházení, zavřené jsou restaurace, parky. "Ale snad se rozsvítilo světélko na konci tunelu a situace se mírně zlepšuje," podotkl.

Koronavirus se podle něj do Thajska možná částečně dostal z jihu z Malajsie, částečně s uprchlíky z Barmy. Ze slumů se onemocnění rozšířilo i mezi bohaté, nakaženi byli i členové vlády.

Lockdown se podle Libřického podobá tomu, který platil v ČR, kromě zákazu nočního vycházení platí třeba omezení MHD, zavřeny jsou obchody, restaurace a i na ulici lidé nosí respirátory. "Rok a půl platí, že když chce člověk do obchodu, musí si změřit teplotu," poznamenal. Začal platit i zákaz pohybu mezi provinciemi a jsou omezeny lety z Bangkoku.

Opatření podle velvyslance výrazně dopadly především na turistický ruch, který byl motorem ekonomického růstu Thajska. Loni turistický ruch poklesl o asi 80 procent. Ještě většímu propadu zabránilo pouze to, že v lednu a únoru ještě fungoval bez omezení. Letos výsledek očekává ještě horší. Zahraniční turisty se země podle něj snaží nahradit domácími.

Řekl, že Thajsko nyní vkládá naděje do pilotního projektu, který zpřístupnil ostrov Phuket. Očkovaní turisté díky tomuto programu mohou ostrov navštívit s negativním PCR testem a ostrov funguje jako karanténa. Po dvou týdnech se turisté mohou přesunout i do jiných částí země, což ale nyní naráží na další vnitřní protipandemická opatření. Podobný program chce Thajsko spustit i pro další oblasti. Poukázal ale zároveň na to, že kvůli dopadům pandemie je na Phuketu řada infrastruktury související s turismem uzavřena.

Ambasáda nemá k dispozici informace, kolik Čechů Thajsko v aktuální době navštívilo. Velvyslanec očekává, že to budou desítky. Pokud nevyužijí možnosti pobytu na Phuketu, musí po přicestování do dvoutýdenní karantény, kterou musí trávit na hotelovém pokoji.

Ambasáda se nyní snaží pomáhat českým firmám při snaze alternativně oslovit potenciální partnery v Thajsku. Konají se proto třeba prezentace nebo konference přenášené po videu. Podle Libřického to není ideální, protože Thajci raději jednají osobně. Kromě velkých firem zastupitelský úřad pomáhá i start-upům, šanci na úspěch nyní v zemi mají třeba zelená a chytrá řešení pro energetiku či pro ochranu životního prostředí. "Uvědomili si, že potřebují vyšší míru udržitelnosti, aby nebyli závislí jenom na cestovním ruchu," řekl. Thajci podle něj vidí příležitost třeba v eletromobilitě.