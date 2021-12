Velvyslanec v Číně podpořil OH v Pekingu, odvolává se na Zemana

Peking/Praha - Český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík v rozhovoru s čínským deníkem Beijing Daily řekl, že na žádost českého prezidenta Miloše Zemana vyjadřuje podporu blížícím se zimním olympijským hrám v Pekingu. Řada západních zemí se kvůli stavu lidských práv v Číně naopak rozhodla pro diplomatický bojkot her. V tiskové zprávě na to dnes upozornil projekt Sinopsis, který spolupracuje s katedrou sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a věnuje se situaci v Číně.

"Prezident (Zeman) mi řekl, že pokud se nebude moci zúčastnit zimních olympijských her, tak mě prosí, abych z pozice velvyslance vynaložil všechny své síly na podporu zimních olympijských her," sdělil podle projektu Sinopsis Tomšík v rozhovoru, který se objevil v čínštině na webu Beijing Daily. Se Zemanem Tomšík údajně osobně probíral nadcházejí olympijské hry, když byl v létě na dovolené doma v Česku.

Čínskému listu Global Times, který o podpoře českého velvyslance informoval na twitteru, Tomšík řekl, že Zeman je "bezpochyby přítel Číny". Web Guancha pak podle projektu Sinopsis uvedl, že Zeman je starý přítel čínského lidu.

Sportovci budou v Pekingu soutěžit od 4. do 20. února. K diplomatickému bojkotu her v Pekingu se rozhodly přikročit USA, Británie, Kanada, Austrálie nebo Japonsko, které tam nehodlají vyslat vládní představitele, chtějí ale podpořit své sportovce. Čína to označila za "politickou pózu".

Česká vláda se oficiálně k hrám v Pekingu nevyjádřila. Petr Fiala, ještě coby designovaný premiér, na začátku prosince ČTK sdělil, že bojkot ze strany Spojených států je v pořádku, ale že nechce předbíhat ohledně toho, jaký bude postoj české vlády. Nynější ministr zahraničních věcí Jan Lipavský ještě jako kandidát na ministerský post dříve tento měsíc řekl, že vládní představitelé by se podle něj her v Pekingu neměli zúčastnit, ale že také nechce hovořit za celý kabinet.