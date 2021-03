Velvyslanec Suzuki: Japonsko a Česko by se měly společně podílet na vytváření budoucnosti mezinárodního společenství

V loňském roce oslavily Japonsko a Česká republika 100. výročí vztahů. Já jsem do funkce velvyslance Japonska v České republice nastoupil v říjnu, tedy až v závěru tohoto historicky významného roku. Cítím jako velkou poctu, že jsem byl pověřen, abych otevřel oponu dalšího století vzájemného přátelství a spolupráce a dále posiloval japonsko-české vztahy, uvedl velvyslanec Japonska v ČR Hideo Suzuki.

V době mého působení v Paříži, kde jsem začínal svou diplomatickou kariéru a byl svědkem historického momentu konce studené války v Evropě, mě touha vidět na vlastní oči dějiště tzv. sametové revoluce v lednu roku 1990 přivedla na Václavské náměstí v Praze. Vzpomínám si, že před začernalou budovou Národního muzea byly ještě rozmístěny spousty svíček a v Praze byla dosud cítit revoluční euforie.

Třicet let poté je Česká republika důvěryhodným partnerem zemím, s nimiž sdílí společné hodnoty svobody a demokracie a zaujímá významné postavení v mezinárodní společnosti. Také její vztahy s Japonskem se od té doby ve všech sférách, počínaje oblastmi politiky, ekonomiky a kultury, významným způsobem rozvinuly.

Kvůli nákaze novým typem koronaviru se nyní svět nachází ve velice obtížné situaci. Rád bych jménem japonské vlády projevil účast České republice, ve které nyní každým dnem onemocní velký počet obyvatel. Modlím se za duše všech lidí, kteří bohužel nákaze podlehli, a chtěl bych vyjádřit hlubokou a upřímnou soustrast jejich rodinám. Japonský národ bude vždy stát při českém národu.

Přes současnou tíživou situaci mám v úmyslu během své mise usilovat o podporu bilaterálních vztahů přispívajících k míru a stabilitě v mezinárodní společnosti. Soustředím se na následující aktivity:

1. posilování regionálního míru a stability prostřednictvím spolupráce na politické úrovni, zahrnující také bezpečnostně-politickou oblast

2. podpora ekonomické a průmyslové spolupráce zaměřené na budoucí post-koronavirovou společnost, která počítá mimo jiné s digitalizací a dekarbonizací.

3. podpora globální harmonie prostřednictvím rozšiřování a prohlubování tradiční kulturní spolupráce

4. zviditelňování společného přínosu Japonska a České republiky ve světě prostřednictvím podpory intelektuální a mezilidské výměny

Pro dosažení jednotlivých cílů hodlám spojit síly s vládou i s občany České republiky. Přál bych si, aby co nejdříve nastal den, kdy se epidemiologická situace zlepší natolik, že se budu moci osobně setkávat s lidmi ze všech koutů České republiky a hovořit s nimi o budoucnosti našich vztahů.

Mezi Japonci není snad nikdo, kdo by neznal Smetanovu Mou vlast či Dvořákovu Novosvětskou. Mnozí Češi přispěli v 19. a 20. století také k modernizaci a industrializaci Japonska, jmenovitě například architekti Antonín Raymond a Jan Letzel. Myslím, že Japonsko a Česko by se s využitím těchto hlubokých přátelských pout měly společně podílet na vytváření budoucnosti mezinárodního společenství. S odhodláním do příštího sta let bych rád vykročil ruku v ruce s představiteli české vlády, byznysu, kultury a s celým českým národem.