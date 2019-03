Praha - Případný přesun české ambasády do Jeruzaléma vyvolá další agresi. V rozhovoru s ČTK to uvedl nový kuvajtský velvyslanec v České republice Rašíd Fálih Hadžrí. Kuvajt podle něj nechce ovlivňovat vnitřní politiku ČR, nicméně přestěhování české ambasády v Izraeli nepovažuje za dobré řešení. Poškodí to vztahy s arabskými zeměmi, řekl. Česko-kuvajtské vztahy označil za velmi dobré, nicméně poznamenal, že by Kuvajt uvítal navýšení obchodní spolupráce.

Přesun českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma dlouhodobě podporuje zejména český prezident Miloš Zeman, naposledy tak učinil na své listopadové cestě do Izraele. Slíbil, že udělá vše pro přestěhování ambasády. Konečné slovo bude mít vláda. Odpůrci přesunu ambasády tvrdí, že je třeba počkat, dokud se nevyřeší letitý konflikt mezi Izraelem a Palestinou, jehož součástí je i spor o status Jeruzaléma. Proti umístění ambasád do Jeruzaléma ostře protestují nejen Palestinci, ale právě i jejich spojenci z řad arabských zemí.

Proti přesunu českého velvyslanectví v Izraeli se vyjádřili kuvajtští poslanci při únorové návštěvě Česka. "Nechceme, aby k tomu došlo. Ohrožuje to dobré vztahy mezi státy, je to v rozporu s právem," řekl velvyslanec, který v Praze plní roli rovněž i koordinátora pro všechny arabské ambasády. "Přivítáme takové řešení, které bude zahrnovat obě strany, Izrael i Palestinu," dodal. Arabské země mají v plánu na toto téma s českou stranou ještě hovořit a ukázat, že se jich téma také týká.

Se zástupci české Sněmovny a Senátu se kuvajtští poslanci shodli na tom, že budou pracovat na zvýšení obchodní spolupráce a investic. "Stále to není na té úrovni, kterou bychom očekávali," uvedl Rašíd Fálih Hadžrí. Velvyslanec má k České republice blízký vztah, působil tu již v letech 1994 až 1997 a jak říká, z té doby mu zůstalo mnoho přátel.

Čeští a kuvajtští poslanci spolu hovořili rovněž o roli ČR v Afghánistánu a tématem jejich rozhovoru byl i Írán. "Debatovali o roli, kterou hraje v našich zemích a o tom, jak ovlivňuje politiku v Sýrii, Iráku, Jemenu i naší zemi a jak pracuje proti Saúdské Arábii," uvedl. Kuvajt patří mezi spojence Saúdské Arábie, společně jsou mimo jiné členy Rady pro spolupráci arabských států zálivu (GCC). Toto regionální uskupení má sloužit především jako protiváha šíitské mocnosti Íránu. Saúdská Arábie je hlavním geopolitickým rivalem Íránu v regionu.