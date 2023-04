Velvyslanec: Jednání o gigafactory s Koreou komplikují americké subvence

Praha - Jednání o gigafactory v ČR s jihokorejskými partnery se komplikují přijetím amerického plánu na dotování výroby spojené s ekologickou transformací, takzvaného Inflation Reduction Act (IRA). Aktuálně se čeká, jaká bude reakce Evropy. Česko má o korejskou investici velký zájem, jedná se třemi tamními společnostmi, řekl v rozhovoru ČTK český velvyslanec v Jižní Koreji Gustav Slamečka. Místa, kde by mohla v Česku továrna na výrobu baterií do elektromobilů stát, jsou vybírána ve spolupráci s agenturou CzechInvest, případně v kooperaci s energetickou společností ČEZ.

Česká vláda jedná o výstavbě gigafactory také s koncernem Volkswagen. Česko je ve východní Evropě jedním ze čtyř kandidátů. Investice by měla dosáhnout zhruba 120 miliard korun, stát by továrna mohla v Líních u Plzně.

"Tohle by měl být další projekt, který se víceméně opírá o to, že máme velkého korejského investora Hyundai v České republice," uvedl Slamečka. Korejské, čínské a japonské firmy jsou podle něj v zásadě jediné, které technologii rozvíjejí a ovládají trh. "V Koreji se bavíme o třech společnostech, které mají významný podíl na trhu," poznamenal.

Proces se ale komplikuje přijetím IRA ve Spojených státech. Plán motivuje společnosti k investicím v USA. "Není to jen problém potenciální investice v Česku, ale vůbec v Evropě. Korejské společnosti se vrhly na americký trh. Když se podíváte, kolik se tam v poslední době investovalo do výroby elektrických aut a do gigafactory, tak korejské společnosti investovaly miliardy dolarů," řekl Slamečka.

S korejskými partnery se ale nadále intenzivně jedná, zemi navštívil několikrát také ředitel sekce digitalizace a inovací na ministerstvu průmyslu a pověřený ředitel agentury CzechInvest Petr Očko. Podle velvyslance je nutné si uvědomit, že gigafactory není pouze výrobním závodem. "Gigafactory znamená, že přijde množství dalších investorů, kteří s gigafactory budou spolupracovat," uvedl. Může to podle něj přinést i další korejské investice například do těžby nebo zpracování lithia nebo do likvidace či regenerace baterií na konci jejich životního cyklu.

Místa, kde by mohla továrna stát, se vybírají ve spolupráci s agenturou CzechInvest, případně s ČEZ. "Jsou to v zásadě brownfieldy ČEZ. Jedním z nich byl Prunéřov, pak se mluvilo o lokalitě Staré Sedlo," přiblížil Slamečka. Dostatečně velkých a infrastrukturou vybavených míst v Česku podle něj mnoho není.

"Pozemek být měl mít minimálně 100 hektarů. Musí tam být dostatek vody a energie. Také to musí být pozemek, který už je schválený pro investici takového typu. Korejci chtějí mít postaveno rychle a není možné jim nabídnout něco, co je ještě třeba připravit z hlediska územního rozhodnutí nebo dalších schvalovacích procesů," uvedl velvyslanec.

Určité možnosti se podle něj otevírají na severu Moravy. "Tam se jedná primárně o pozemky, které by se musely koupit od stávajících investorů. Jsou ve hře zhruba dva pozemky v blízkosti Karviné," dodal Slamečka.