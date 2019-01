Praha - České firmy by se neměly soustředit pouze na okamžik brexitu, ale začít hledat i nové příležitosti k obchodu s Británií poté, co se situace po jejím odchodu z Evropské unie uklidní. V rozhovoru s ČTK to řekl český velvyslanec v Británii Libor Sečka, podle kterého mají české firmy co nabídnout zejména v oblasti moderních technologií. Vyjádřil také naději, že brexit nic nezmění na přístupu britských úřadů k českým studentům, kteří studují na tamních vysokých školách.

"Firmy, které mají už teď hodně rozvinuté byznysové zájmy (v Británii), musejí počítat s variantou přesměrování svých obchodů," řekl Sečka. Zmínil například situaci v automobilovém průmyslu, kde lze očekávat krátkodobé narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Zároveň by se ale české podniky podle velvyslance měly zaměřit i na situaci, která nastane po odchodu Británie z EU. "Tohle krátké narušení vztahů dojde k nějakému narovnání. Po té bouři bude klidné moře, a tam by bylo dobré mít ty své lodě. Teď mluvím o nových českých technologiích, o biotechnologiích, o environmentálních technologiích, o českých energetických technologiích, o nanotechnologiích. Všude tam, kde jsme dobří, tak už teď je dobré vztahy budovat," řekl. Česká ambasáda v Londýně se podle něj snaží moderní české technologie podporovat pořádáním tematických dnů.

Sečka také věří, že se podaří zachovat současné podmínky pro české studenty v Británii. "Je v zájmu obou stran udržet ten vztah. Britové pořád říkají, že by chtěli ty věci, které jsou i pro ně důležité, nějakým způsobem zachránit a dát jim podobný ráz jako v minulosti," řekl. "Ani univerzity, ani ministerstvo školství, ani britské elity nemají zájem, aby se něco vážného v otázce studentů měnilo," dodal.

Ambasáda v Londýně se nyní snaží co nejlépe informovat české občany v Británii o situaci kolem brexitu a pomůže jim i s přípravou na situaci poté, co Británie EU definitivně opustí. Bude se na tom podílet i nový generální konzulát v Manchesteru. "Provádíme z ambasády v Londýně konzultativní poradenskou právní činnost pro naše občany," řekl Sečka. Upozornil ale, že ani britská politická scéna stále nemá jasno, za jakých podmínek Británie z unie odejde, takže české zastupitelské úřady musí reagovat na měnící se situaci.

Velvyslanec také uvedl, že v souvislosti s brexitem vzrostl zájem Britů o české občanství. "Zaznamenali jsme nárůst zájmu o české občanství zejména v tom úplně prvním období po (referendu o) brexitu," řekl. Na ambasádu se podle něj obrátilo zhruba 150 lidí, kteří mají v rodině nějakou českou stopu. Velvyslanectví se jim snaží vyjít vstříc, procedura ale trvá několik měsíců, protože vyžaduje ověření řady dokumentů.