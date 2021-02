Velvyslanec ČR: Zachování otevřených hranic se SRN je v rukách ČR

Berlín - Zachování otevřených hranic s Německem je stále v rukách České republiky. ČTK to řekl český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. V posledních dnech se přitom v Německu stále hlasitěji ozývají zastánci názoru, že je nutné ostrahu hranic s Českem včetně cestovních omezení ještě více zpřísnit. V nedělníku Bild am Sonntag se pro takový postup vyslovil generální tajemník německé vládní Křesťanskosociální unie (CSU) Markus Blume.

"Věřím, že míč je stále na české straně," řekl Kafka o riziku zpřísnění podmínek cest z Česka do Německa. Již nyní platí, že při cestě do Německa je nutné mít u sebe negativní koronavirový test a po příjezdu nastoupit do karantény, kterou je možné po pěti dnech ukončit dalším negativním testem. Karanténa se netýká pendlerů dojíždějících přes hranice za prací, v Sasku musí ale předkládat dva negativní testy týdně, v Bavorsku pak každých 48 hodin.

Blumeho komentář a kritická slova na adresu Česka označil Kafka za nepříjemnou četbu. Velvyslanec to nicméně považuje spíše za příspěvek do současné vnitroněmecké debaty o zvládání pandemie, která se v poslední době vyhrotila. "Obavy z britské mutace jsou v Německu velké a nelze se divit, ze německá média, ale vlastně celá veřejnost bedlivě sleduje situaci v Česku. Věřím, že si to v Česku všichni, nejen pendleři, uvědomujeme a učiníme vše, aby se německá strana necítila povinována hranice dále zavírat," dodal.

Blume, který měl výhrady i vůči Rakousku, v rozhovoru s nedělníkem Bild am Sonntag mimo jiné řekl, že největší nebezpečí nepřichází od kadeřníků, ale od hranic. "Rakousko a Česko svou nezodpovědnou otevírací politikou ohrožují naše úspěchy v Německu," prohlásil Blume. Uvedl také, že pokud je Česko oblastí s výskytem mutací koronaviru, je nutné hranice uzavřít.

Německo kvůli vysokým počtům nových výskytů koronaviru za posledních sedm dní považuje Českou republiku od 24. ledna za epidemicky vysoce rizikovou oblast, do té doby bylo Česko označováno "jen" jako rizikové. Berlín ale Česko nehodnotí jako oblast s výskytem mutací koronaviru, které jsou považovány za nebezpečné. Německo má podle Institutu Roberta Kocha 76 nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období, Česko pak podle portálu corona-in-zahlen.de takřka 469.