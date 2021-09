Velvyslanec: Austrálie chybovala, když zrušila smlouvu na ponorky

Paříž/Washington/Canberra - Austrálie učinila obrovskou diplomatickou chybu, když zrušila smlouvu na nákup francouzských ponorek a dala přednost dohodě se Spojenými státy a Británií. Novinářům to dnes řekl francouzský velvyslanec v Austrálii Jean-Pierre Thébault. Ten se nyní vrací do Paříže, kam ho francouzská vláda na protest proti postupu Australanů povolala ke konzultacím.

Fotogalerie

"Myslím si, že to byla obrovská chyba. Opravdu velmi špatný postoj k partnerství, protože to nebyl kontrakt, to bylo partnerství, které mělo být založeno na důvěře, vzájemném porozumění a upřímnosti," řekl Thébault. Aktuální situaci označil za "neuvěřitelnou, nevhodnou, neadekvátní a neaustralskou".

Austrálie ve čtvrtek oznámila, že odstoupí od smlouvy na výrobu konvenčních ponorek v hodnotě 40 miliard dolarů (866 miliard Kč), který uzavřela s francouzskou firmou Naval Group v roce 2016. Po pěti letech už je hodnota kontraktu v dnešních cenách vyšší. Místo toho Canberra hodlá postavit nejméně osm ponorek na jaderný pohon, což má umožnit nový bezpečnostní pakt mezi Austrálií, Británií a Spojenými státy oznámený ve středu. Francie označila zrušení dohody za "nůž do zad" a povolala své velvyslance v USA a v Austrálii ke konzultacím do Paříže.

Austrálie uvedla, že lituje odvolání francouzského velvyslance, váží si vztahů s Francií a bude s Paříží nadále jednat o dalších otázkách.

"Austrálie chápe hluboké zklamání Francie z našeho rozhodnutí, které bylo přijato v souladu s našimi jasnými a sdělenými národními bezpečnostními zájmy," uvádí se v prohlášení ministerstva zahraničí.

Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda v této souvislosti upozornil, že australští politici si v uplynulých letech opakovaně stěžovali, že Francie není a nebude schopna dodat ponorky včas. Vadily jim také vícenáklady, které mělo zajištění dodání ponorek provázet. To vše v době, kdy Canberra nutně potřebuje modernizovat výzbroj svého námořnictva, aby obstálo tváří v tvář stále asertivnějšímu a technologicky stále lépe vybavenému námořnictvu čínskému.

Spor je největší ranou pro vtahy mezi Austrálií a Francií od roku 1995. Tehdy Canberra protestovala proti rozhodnutí Francie obnovit jaderné zkoušky v jižním Tichomoří a povolala ke konzultacím svého velvyslance, připomíná agentura Reuters.

Washington ve sporu o ponorky zopakoval, že Paříž je jeho klíčový spojenec

Spojené státy zopakovaly, že Paříž je pro ně nepostradatelným spojencem. Učinily tak krátce poté, co Francie v pátek povolala zpět do vlasti na konzultace své velvyslance ve Spojených státech a v Austrálii. K tomuto kroku se rozhodla kvůli nové strategické spolupráci mezi USA, Austrálií a Británií, v jejímž důsledku Canberra zrušila mnohamiliardovou zakázku na nákup francouzských ponorek. Informovala o tom agentura Reuters.

"Francie je nepostradatelný partner a náš nejstarší spojenec. Našeho vztahu si velmi ceníme," sdělil mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price. Washington doufá, že v nadcházejících dnech bude pokračovat diskuse o této otázce na nejvyšší úrovni, a to i příští týden na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, doplnil Price. Americký ministr zahraničí Antony Blinken už dříve uvedl, že Spojené státy přikládají vztahům s Francií zásadní hodnotu.

Austrálie oznámila, že rozhodnutí Francie odvolat velvyslance v Canbeře lituje. Očekává, že obě země budou v mnoha jiných oblastech spolupracovat.

"S lítostí bereme na vědomí rozhodnutí Francie odvolat velvyslance v Austrálii," uvedlo v prohlášení australské ministerstvo zahraničí. "Těšíme se na další spolupráci s Francií v mnoha otázkách společného zájmu, které vycházejí ze společných hodnot," doplnilo ministerstvo.

Francouzský ministr zahraniční Jean-Yves Le Drian v pátek oznámil, že na žádost prezidenta Emmanuela Macrona se rozhodl okamžitě povolat velvyslance ve Spojených státech a v Austrálii zpět do Paříže ke konzultacím. Výjimečné rozhodnutí podle něj ospravedlňuje závažnost oznámení, které učinily Austrálie a Spojené státy.

Spojené státy, Austrálie a Británie ve středu oznámily, že zakládají bezpečnostní partnerství, které má zajistit mír a stabilitu v jihovýchodní Asii. Pakt má mimo jiné pomoci Austrálii získat americké ponorky na jaderný pohon. Austrálie proto zrušila dohodu o nákupu francouzských konvenčních ponorek v hodnotě 40 miliard dolarů (866 miliard Kč), kterou podepsala v roce 2016.

Agentura AFP uvedla, že je to poprvé, co Francie přistoupila k povolání svých velvyslanců v USA a v Austrálii ke konzultacím. Obě země patří mezi tradiční spojence Paříže.