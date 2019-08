Velvyslanec: Australané moc nevyrábí a dovážejí z Číny

Praha - Austrálie má zajímavou ekonomiku, která vyváží své přírodní zdroje - uhlí, maso, vlnu. Země má vysoký sociální standard a vysokou minimální mzdu. Australané ale zatím tolik nevyrábějí a skoro všechno dovážejí z Číny. V rozhovoru s ČTK to řekl velvyslanec ČR v Austrálii Tomáš Dub. Přesto doufá, že pokud české firmy budou mít možnost se v Austrálii prezentovat, mohou uspět. Do Austrálie a na Nový Zéland se mezi 11. a 20. říjnem vydá podnikatelská mise zorganizovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR, která doprovodí náměstka ministra zahraničí Martina Tlapu.

"Snažíme se prezentovat Českou republiku jako zemi, která má skvělé inovace. To nejsou jen kontaktní čočky jako v minulosti, patentů máme spoustu, pořád se podílíme na vývoji. To je něco, co můžeme, doufám, do budoucna dělat dohromady s Australany," řekl Dub.

"Oni nemohou dělat nějakou jednoduchou výrobu, která je založena na levné pracovní síle. To nejde z hlediska jejich sociálního standardu. Zcela správně v Česku také nechceme mít ekonomiku založenou na levné pracovní síle. My musíme mít ekonomiku založenou na inteligenci našich lidí. I delegaci se snaží pan náměstek sestavit tak, abychom našli odpovídající partnery a mohli tam být úspěšní," doplnil.

V květnu Austrálie přistoupila k Dohodě o vládních zakázkách, jež by měla usnadnit přístup zahraničních firem k veřejným zakázkám. Cílem je nalákat hlavně evropské firmy do veřejných tendrů. "Předpokládám, že to bude běh na delší trať, protože jenom jet do Austrálie je úmorná záležitost a zúčastnit se v Austrálii tendru znamená, aby tam ta firma měla pobočku, aby to byla větší firma. Aby byla schopna investovat peníze do projektu, ve kterém nakonec může získat státní zakázky," poznamenal Dub. "Nemyslím si, že to je tak jednoduché, že bych tam přijel, koupil si týden v hotelu a vyhrál stavbu canberrského metra. To nejde," dodal.

Podle velvyslance mají velkou šanci zapojit se Němci či Francouzi, Česko by se ale mohlo spolupodílet, být subdodavatelem. "Ale je to úplně nová věc, která není ekonomicky racionální. Ekonomicky racionální tam je vzít si firmy z Číny a mít to co nejlevnější, ale oni musejí balancovat, takže diverzifikují i výstavbu infrastruktury," dodal.

Kromě toho se stále jedná o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Austrálií, která by evropským firmám poskytla širší možnosti uplatnění. Podle Duba se nyní v jednotlivých kapitolách odstraňují sporné technické záležitosti, dohoda by mohla být uzavřena v řádu měsíců.

Na podzim se uskuteční série návštěv z Česka, nikoli pouze podnikatelská mise. Do Austrálie by měl například vyrazit zahraniční výbor a místopředseda Sněmovny. "Zároveň vytváříme skupinu přátel v australském parlamentu, která kdysi existovala a zanikla. To je dost důležitá věc pro to, abychom měli oporu při jednání," uvedl Dub. "Připravujeme také s Australskou národní univerzitou oslavu 17. listopadu, takže myslím, že před příštím rokem už budeme trochu vidět," dodal.

Obě země příští rok oslaví 100 let od navázání diplomatických styků.