Velvyslanci EU budou jednat o odkladu brexitu

Brusel - Šest dní před dosud platným datem odchodu Británie z Evropské unie se dnes v Bruselu sejdou velvyslanci členských zemí evropského bloku, aby projednali nový odklad tohoto termínu. Hovořit budou nejen o rozdílných pohledech na délku posunutí brexitu, ale i o nejnovějším vývoji v Londýně, kde premiér Boris Johnson ve čtvrtek navrhl uspořádat 12. prosince předčasné volby. Opoziční labouristé dali vzápětí najevo, že jejich postoj k takové možnosti bude záležet právě na rozhodnutí 27 unijních zemí o brexitovém datu.

Z obou břehů Lamanšského kanálu se přitom ozývají hlasy nabádající počkat na krok druhé strany. Unijní diplomaté se shodují, že by rádi věděli, zda Britové skutečně půjdou 12. prosince volit, jak navrhl Johnson, případně zda je reálné schválení brexitové dohody v horizontu několika týdnů. Jeremy Corbyn, šéf labouristů, jejichž hlasy premiér k vypsání voleb potřebuje, naopak prohlásil, že chce s podporou Johnsonova návrhu počkat až na rozhodnutí EU o odkladu.

Proti odložení brexitu není žádná z členských zemí a většina je pro variantu navrženou předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, tedy nejvýše tříměsíční odklad bez nutnosti svolávat zvláštní summit. Zejména Francie se ovšem dosud vyslovovala pro co nejkratší odklad a stejně jako další státy chce od Londýna znát pádný důvod prodlužování britského členství v unii.

Někteří diplomaté tvrdí, že s ohledem na plánované pondělní hlasování britského parlamentu o předčasných volbách by raději s rozhodnutím o brexitovém odkladu počkali. Pokud by Británie volby skutečně vypsala, mohl by být podle nich na místě i delší posun.