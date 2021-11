Velmi vzácná kopie americké ústavy se prodala za 43 milionů dolarů

New York - Extrémně vzácná původní kopie americké ústavy se ve čtvrtek v New Yorku prodala za 43,2 milionu dolarů (962 milionů Kč). Informovala o tom aukční síň Sotheby's, podle níž je to nejvyšší částka, za kterou se kdy historický tištěný dokument vydražil.

Totožnost kupce nebyla zveřejněna. Zároveň není jasné, proč s koupí neuspěla skupina kryptoměnových fanoušků známá jako ConstitutionDAO, která za tímto účelem prostřednictvím crowdfundingu vybrala v kryptoměně ethereum v přepočtu zhruba 47 milionů dolarů, píše agentura Reuters. O neúspěchu ConstitutionDAO své členy informovala na twitteru s tím, že 17.437 přispěvatelům peníze vrátí bez transakčních poplatků.

Ústava Spojených států amerických byla podepsána 17. září 1787 ve Filadelfii. Slavný čtyřstránkový dokument je považován za předobraz ostatních demokratických konstitucí světa a zůstává základním zákonem, ovlivňujícím veřejný i soukromý život v USA. Listinu podepsalo po čtyřech měsících vzrušených debat na závěrečném zasedání ústavodárného konventu celkem 39 z 55 přítomných delegátů, mezi nimiž nechyběli pozdější američtí prezidenti George Washington, John Adams, Thomas Jefferson a další "otcové zakladatelé".

Vydražená kopie je extrémně vzácná, jelikož jde o první tištěné vydaní. Aukční síň Sotheby's její cenu odhadovala na 15 až 20 milionů dolarů. Nakonec se i s poplatky prodala za 43,2 milionu dolarů - vítěz aukce přitom nabídl 41 milionů dolarů.

"Toto je jedna z pouhých třinácti kopií oficiálního vydání ústavy, které se dochovaly z 500 výtisků vydaných pro předložení kontinentálnímu kongresu a pro použití delegáty ústavodárného konventu. Jde o vůbec první podobu konečného textu ústavy," uvedla aukční síň.

Naposledy se tato oficiální kopie vydražila za 165.000 dolarů v roce 1988, kdy ji získal newyorský developer a sběratel amerických autogramů, dokumentů a rukopisů S. Howard Goldman. Podle Sotheby's výtěžek z prodeje poputuje nadaci jeho vdovy Dorothy Tapperové Goldmanové a bude použit na vzdělávací programy o demokracii v USA.