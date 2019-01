Ilustrační foto - Velké problémy způsoboval 9. ledna 2019 sníh a vítr na silnicích v okolí Božího Daru na Karlovarsku. Na snímku je silnice do Jáchymova, kterou cestáři udžovali jenom díky těžké technice.

Ilustrační foto - Velké problémy způsoboval 9. ledna 2019 sníh a vítr na silnicích v okolí Božího Daru na Karlovarsku. Na snímku je silnice do Jáchymova, kterou cestáři udžovali jenom díky těžké technice. ČTK/Kubeš Slavomír

Praha - Silný vítr, který v noci zasáhl Česko, bude slábnout až ve středu. Dnes a v úterý bude jeho průměrná rychlost, zejména v Čechách, dosahovat v nárazech rychlosti až 70 kilometrů v hodině a na severních horách až 110 kilometrů v hodině, tedy síly vichřice. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který tak prodloužil své předchozí upozornění na silný vítr. Současně doplnil informaci o náledí, které se od dnešního odpoledne do úterního rána bude místy tvořit na jihozápadě a na severovýchodě ČR, na ostatním území jen ojediněle.

Podle nedělní výstrahy meteorologů měl silný vítr zeslábnout na většině území Česka dnes večer, na východě Čech a na Českomoravské vrchovině v úterý. Dnes ale uvedli, že silné severozápadní až severní proudění bude v ČR pokračovat, přičemž slábnout bude ve středu.

Vítr spolu se sněhem přitom už způsobil na řadě míst problémy v silniční i železniční dopravě, některé silnice jsou uzavřeny. Padají stromy a větve, tisíce lidí jsou bez dodávek elektrického proudu. Potíže hlásí hlavně horské oblasti v Čechách.

S problémy způsobenými větrem by měli lidé ve většině krajů ČR počítat podle meteorologů až do středečních 03:00. Tvorba náledí pak hrozí od dnešních 16:00 do úterních 09:00 v Karlovarském, Plzeňském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.