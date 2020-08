Velkým tématem jednání EU jsou sankce proti Bělorusku

Berlín/Minsk - Eurokomisař pro sousedskou politiku Olivér Várhelyi se chce na jednání ministrů zahraničí EU zaměřit na sankce proti běloruskému režimu, prioritou je to i pro Slovensko. Šéf NATO před jednáním s Merkelovou zopakoval, že NATO neposílá vojáky na hranice s Běloruskem a že o budoucnosti si musí rozhodnout Bělorusové sami. Běloruský prezident Lukašenko podle ruské hlavy státu Vladimira Putina požádal o vytvoření záložních policejních sil. Slíbil, že je použije, jen vymkne-li se krize kontrole, to podle Putina teď není.

Jedním z hlavních témat dnešního neformálního zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Evropské unie jsou sankce proti režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, který tvrdě zakročil proti demonstracím obyvatel nespokojených s falšováním výsledků voleb. Při příchodu na jednání to prohlásil eurokomisař pro sousedskou politiku a rozšíření Olivér Várhelyi. Šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok dění v Bělorusku označil za slovenskou prioritu.

"Chceme uvalit sankce na ty, kteří se podíleli na padělání voleb, kteří použili násilí proti lidem, kteří je posílají do vězení a kteří pronásledují demonstranty," řekl Várhelyi.

Eurokomisař uvedl, že Evropská komise se chystá podpořit Bělorusy 53 miliony eur (asi 1,4 miliardy Kč). Tato suma pomůže občanské společnosti, obětem pronásledování a také boji proti šíření nákazy koronavirem.

"Problémem číslo jedna je Bělorusko," řekl slovenský ministr zahraničí. "Těším se na to, že budeme hovořit o cílených opatřeních," uvedl s tím, že tyto kroky nebudou namířeny proti běloruskému lidu. "Je důležité reagovat na ty osoby, které nesou odpovědnost, a je potřeba pomoc lidem, kteří ctí svobodu," řekl.

"Nebudeme jim říkat, koho si mají do vedení země vybrat, nemůžeme se ale držet stranou od toho, co vidíme, kdy jsou lidé biti a zbavováni základů demokracie," uvedl Korčok. K otázce sankcí uvedl, že není účelem uvalit jich co nejvíce, ale postihnout jimi přímo ty odpovědné.

Běloruská opozice považuje znovuzvolení Lukašenka za podvodné a žádá nové volby. Násilí režimu proti občanům odsoudila i německá kancléřka Angela Merkelová, která Minsk vyzvala, aby zajistil možnost svobodného vyjadřování, a to i formou demonstrací.

NATO opět popřelo, že posílá vojáky k běloruským hranicím

Severoatlantická aliance neposílá vojáky k hranicím s Běloruskem. Před dnešním jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou to řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který vyzval režim běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, aby respektoval základní práva obyvatel své země. Merkelová podotkla, že pro Evropu má dění v Bělorusku "klíčový význam".

"Základní práva obyvatel jako svoboda vyjadřování a možnost nenásilně protestovat musí Bělorusko respektovat," řekl Stoltenberg. Stejně jako před středečním neformálním jednáním ministrů obrany zemí EU zdůraznil, že NATO neposiluje své vojenské kapacity v regionech u hranic s Běloruskem, takže Minsk nemůže represe proti vlastnímu obyvatelstvu zdůvodňovat zahraniční vojenskou hrozbou.

"Je to krize, která se odehrává na našich hranicích," uvedl Stoltenberg o vývoji v Bělorusku, kde lidé demonstrují proti falšování prezidentských voleb. Ty na počátku srpna podle oficiálních údajů vyhrál opět Lukašenko, opozice ale jeho vítězství neuznává. "Je samozřejmě na běloruském obyvatelstvu, aby o své budoucnosti rozhodlo," dodal Stoltenberg.

Lukašenko podle Putina požádal o vytvoření zálohy policejních sil

Ruský prezident Vladimir Putin dnes řekl, že ho běloruský protějšek Alexandr Lukašenko požádal o vytvoření záložních policejních sil. Slíbil přitom, že je použije jen v případě, že se krize v zemi vymkne kontrole. Putin v rozhovoru, z něhož výňatky nyní odvysílala ruská televizní stanice Rossija 1, také uvedl, že takový moment v Bělorusku dosud nenastal.

Ruský prezident uvedl, že ho Lukašenko požádal o vytvoření "určité zálohy" policejních sil. "A já jsem to udělal. Domluvili jsme se ale také, že nebude použita, dokud se situace nevymkne kontrole," citovala agentura TASS z vyjádření šéfa Kremlu.

Putin přitom pochválil běloruskou policii, že si při nynějších událostech v zemi vede dostatečně zdrženlivě.

V Bělorusku propukly protesty poté, co bylo oznámeno opětné drtivé vítězství v prezidentských volbách konaných 9. srpna. Panuje ovšem přesvědčení, že výsledek byl zfalšován, a do ulic více měst, včetně metropole Minsku proto vyšly desetitisíce demonstrantů. Speciální policejní síly OMON v prvních dnech proti nim zasáhly brutálním způsobem. K protestům se pak postupně přidaly stávky v řadě závodů.