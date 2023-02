Velký knižní čtvrtek nabídne deset novinek domácích i zahraničních autorů

Praha - Velký knižní čtvrtek (VKČ) přinese 23. března do tuzemských knihkupectví deset novinek domácích a zahraničních autorů beletrie, vzpomínkových knih i cestopisů. Tradiční součástí Velkého knižního čtvrtku bude doprovodný program. Novináře o tom dnes informovali jeho pořadatelé. Jarní část VKČ je bohatá na knížky českých autorů.

Petra Hůlová, jedna z nejpřekládanějších a žánrově nejvšestrannějších českých prozaiček, evokuje četné otázky svým novým románem Nejvyšší karta. Úspěšný autor a diplomat Michael Žantovský ve své vzpomínkové knize S prominutím řečeno s nadsázkou a vtipem líčí své zážitky ze setkání s významnými osobnostmi světového dění - od Václava Havla přes britskou královnu Alžbětu II., skupinu Rolling Stones až po tibetského dalajlamu.

Publikace Putinova válka nabídne vyprávění válečných reportérů České televize Davida Borka, Václava Černohorského, Martina Jonáše, Michala Kubala, Davida Miřejovského, Andrease Papadopulose, Pavla Poláka, Karla Rožánka, Jakuba Szántó a Jana Šilhana. "Upřímně řečeno si přeju, aby tahle kniha neměla druhý díl," podotkl Miřejovský.

Reflexi aktuálního dění přinese také kniha Proč Alláh stvořil kalašnikov s podtitulem Reportérem z válek, mešit i bazarů. Její autor Pavel Novotný čtenáře zavede do Egypta, pákistánského Péšávaru, Afghánistánu i Izraele.

Eva Kubátová, která od roku 2013 do letošního ledna žila v historickém srdci Mexico City, napsala Mexikopedii 2 – Abecedář mexické kultury. Ve 27 kapitolách zamířila například do městečka San Juan Chamula, kde mayští šamani diktují, jak se modlit v katolickém kostele, a na další pozoruhodná místa. Román Petry Klabouchové nazvaný U severní zdi je inspirován osudy politických vězeňkyň z padesátých let.

Světovou literaturu v nabídce jarního VKČ reprezentují čtyři tituly. Funny Girl je zábavným románem britského spisovatele Nicka Hornbyho o mládí a zralém věku, o slávě, společenských vrstvách a zákulisí showbyznysu. Francouzská prozaička Maylis de Kerangalová v novince Život za život uchopuje bohatý rejstřík témat – od lidských emocí přes mravní dilemata až po nové možnosti lékařství.

Slovenský spisovatel Roman Kulich se českým čtenářům poprvé představil v roce 2020 thrillerem z kysuckých vrchů Bílá paní. I jeho nový román Devět křížů je mixem napětí, záhad a strachu. Německá autorka Susanne Goga zasadila děj kriminálky Leo Berlin, Případ pro komisaře Leo Wechslera do Berlína roku 1922, kdy po válce inflace nabírá na obrátkách a Německo je politicky rozvrácené.

VKČ se v Česku koná po vzoru Británie, kde měl pomoci knihám a knihkupcům v době ekonomické krize. Několik českých nakladatelství od roku 2011 vždy na jaře a na podzim společně nabízejí kolekci knih napříč žánry.