Velký knižní čtvrtek nabídl setkání čtenářů s autory a překladateli

Praha - Jubilejní 20. pokračování Velkého knižního čtvrtku (VKČ) v Knihovně Václava Havla v Praze nabídlo setkání čtenářů s autory a překladateli. Mezi hosty diskutujícími o knihách VKČ byli Pavla Horáková, Eva Umlaufová, Petra Klabouchová, Martin Jonáš a Martin Sodomka, editoři Michal Plzák s Lucií Vopálenskou, překladatelé Tomáš Havel a Rani Tolimat a redaktorka Martina Mašínová.

Mezi zahraničními autory dnešního VKČ je režisér Quentin Tarantino, který letos v létě přišel s románovou adaptací svého filmu Tenkrát v Hollywoodu. Propojené příběhy vyhořelého herce Ricka Daltona, jeho kaskadéra Cliffa Bootha, herečky Sharon Tateové a Charlese Mansona přivádějí čtenáře do Los Angeles konce 60. let a vytvářejí alternativní historii i budoucnost. Práva na vydání knihy byla prodána do více než 20 zemí. Překladu do češtiny se ujal Rani Tolimat.

"Kdo rád hledá v Tarantinových filmech popkulturní odkazy všeho druhu, ten se na jeho prvním románu opravdu vyřádí. Smyšlené hrdiny obsazuje do reálných filmů, splétá příběhy fiktivních postav se skutečnými herci, filmaři či muzikanty, některé kapitoly působí spíš jako eseje o význačných milnících hollywoodských dějin. Pro překladatele je to samozřejmě hodně těžká práce, protože musí málem v každé větě ověřovat, jestli si autor reálie vymýšlí, či používá skutečné kulisy," řekl Tolimat.

V kolekci 16 nových titulů vydaných v rámci VKČ je nová kniha Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta nebo kniha Fenomén Angela Merkelová, která přináší pohled dlouholetého berlínského zpravodaje České televize Martina Jonáše na tuto osobnost světové politiky. Velká část novinek se věnuje druhé světové válce či obecně historii, do budoucna podle autora Michala Plzáka hledí ale třeba kniha rozhovorů, kterou sestavil s novinářkou Lucií Vopálenskou. Titul Pro smrt uděláno s podtitulem živé rozhovory o posledních věcech vyplňuje povídání o smrti s 26 osobnostmi seniorského věku, mezi nimiž jsou třeba Jiřina Šiklová, Dana Němcová, Karol Sidon, Ivan Havel, Zdeněk Lhotský nebo J. H. Krchovský.

Mezi knihami, které nabídl VKČ, je i román Téměř nesmrtelná láska, jehož autorkou je režisérka a spisovatelka Andrea Sedláčková. Hlavní hrdinkou jejího příběhu s tématem nevěry je filmová střihačka pendlující mezi Prahou a Paříží. Dalším motivem je práce na filmu o životě Milana Kundery. Sedláčková ale nechce, aby její kniha byla srovnávána s životopisem Kundera: Český život a doba z pera Jana Nováka, jenž loni vzbudil vášnivé reakce.

VKČ se v Česku koná po vzoru Británie, kde měl pomoci knihám a knihkupcům v době ekonomické krize. Několik českých nakladatelství od roku 2011 vždy na jaře a na podzim společně nabízejí kolekci knih napříč žánry. Letošní jarní kolekce obsahovala například kontroverzní životopis Woodyho Allena, novinky Bianky Bellové, Aleše Palána, Jozefa Kariky a dalších autorů.