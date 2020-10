Velký bariérový útes ztratil za 30 let přes polovinu korálů

Canberra - Australský Velký bariérový útes přišel za posledních 30 let o více než polovinu korálů. Ve své nejnovější studii to uvedli vědci působící v australském státě Queensland. Podle nich je na vině především stoupající teplota mořské vody v důsledku klimatických změn.

Za nejhorší období vědci označili roky 2016 a 2017, kdy došlo k rozsáhlému blednutí korálových kolonií, které signalizuje jejich postupný úhyn. Zasaženy byly všechny typy korálů, zvlášť pak koráli z řádu větevníků (Acropora), kteří tvoří přirozené životní prostředí pro tisíce dalších živočišných a rostlinných druhů.

"Nemůžeme ztrácet čas - musíme razantně snížit emise skleníkových plynů," zdůraznili mořští biologové ze střediska pro studium korálového útesu při univerzitě Jamese Cooka v Queenslandu.

Barvu útesu dodávají řasy, které také korálům dopravují výživné látky z mořské vody a díky nimž korálové kolonie rostou. Když je voda v oceánu příliš teplá, koráli se začnou řas zbavovat. Lehce vybledlí koráli se mohou při poklesu teploty vody ještě vzpamatovat, hůře postižení "hladovějící" koráli jsou náchylnější k nemocem a hynou.

Australští vědci ve své nové studii vyjádřili obavy, že časté epizody blednutí korálů výrazně sníží u Velkého bariérové útesu schopnost obnovy. Podle studie, zveřejněné v časopise Proceedings of the Royal Society B, v letech 2016 a 2017 značně ubylo nově narozených korálů i těch dospělých, kteří mají schopnost se rozmnožovat. "To znamená, že odolnost útesu, jeho schopnost vzpamatovat se z opakujících se epizod blednutí, se snížila," řekl jeden z autorů studie Terry Hughes.

"Domnívali jsme se, že Velký bariérový útes chrání jeho obrovská velikost, ale naše výsledky ukazují, že i ty největší a relativně dobře chráněné korálové systémy se potýkající s rostoucími problémy a čelí úpadku," dodal.

Vědci zkoumali stav útesu v letech 1995 až 2017, poukázali ale také na to, že k dalšímu masivnímu blednutí korálů došlo během letošního horkého léta, kdy byla postižena především jižní část Velkého bariérového útesu.

Velký bariérový útes, který je od roku 1981 součástí světového přírodního dědictví UNESCO, lemuje severovýchodní pobřeží Austrálie v délce více než 2000 kilometrů. Je to největší komplex korálových útvarů na světě a jeden z největších magnetů, který láká turisty do Austrálie. Tvoří ho stovky oddělených korálových útesů a ostrůvků.