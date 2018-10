Pardubice - Velkou pardubickou steeplechase vyhrál při své premiéře sedmiletý hnědák Tzigane Du Berlais v sedle s žokejem Janem Faltejskem, který ve slavném dostihu zvítězil už popáté. Třikrát za sebou triumfoval s klisnou Orphee des Blins, předloni dovedl na prvním místě do cíle valacha Charme Looka.

O prvenství bojovalo v cílové rovině ještě šest koní, ale vnějškem útočící Tzigane Du Berlais nakonec zvítězil jistě o tři délky. "Vyhrávám tady, protože dostávám dobré koně, a tohle je hodně dobrý kůň," řekl Faltejsek České televizi v cíli.

Pátým triumfem se Faltejsek v historickém pořadí odpoutal od Václava Chaloupky a Němce Petera Gehma a přiblížil se rekordmanovi Josefu Váňovi, který dostih opanoval osmkrát.

Dvacetihlavé startovní pole 128. ročníku prořídlo po Velkém Taxisově příkopu o čtyři koně, Tzigane Du Berlais podle Faltejska zvládl obávaný skok bez chyby. "Trochu jsem měl strach z půdy, ale on pak dobře zasprintoval," pochválil vítězného hnědáka pětatřicetiletý žokej, který v Pardubicích poprvé triumfoval v roce 2012.

"Co k tomu říct, Faltejsek je bůh! Faltejsek to vyhrál, není se o čem bavit. Moje zásluha to není. Majitel koupil koně a Honza ho zajel," prohlásil Pavel Tůma, trenér Tzigane Du Berlais, valacha s francouzským rodokmenem.

Za zástupcem stáje Dr. Charvát majitele Jiřího Charváta, šéfa českého Jockey Clubu, skončili na dalších místech Hegnus, Stretton, Zarif a pátý doběhl obhájce loňského triumfu No Time To Lose v sedle s Josefem Váňou mladším. Vítěz z roku 2015 Ribelino byl jedenáctý, poslední z koní, kteří dostih dokončili.

Hlavního favorita No Time To Lose nemohl jet po zlomenině ruky loňský vítěz Jan Kratochvíl a náhradník Váňa na svého otce a osminásobného vítěze Pardubické Josefa Váňu staršího ani letos nenavázal. Počtvrté v kariéře dojel Váňa mladší pátý. "Někdo by za to byl asi vděčný. Být pátý je krásné, ale už by třeba bylo na čase se posunout. Ale asi mi to není souzené," řekl Váňa.

V dostihu se podobně jako loni Kratochvíl s No Time To Lose pohyboval schovaný v poli, ale tentokrát kůň ve finiši nedominoval. "Měl jsem skvělý dostih, i pozičně mi to vycházelo, ale problém byla půda. Po tvrdém nechce cválat," řekl Váňa mladší.

Kousek od vítězství byl žokej Marek Stromský s druhým Hegnusem. "Zase se výhra nekoná. Pardubická je o štěstí, ale mám pořád pro co žít. Užívám si to, chtěl jsem vyhrát, ale druhé místo je krásné," řekl Stromský, který v minulosti dvakrát projel cílem Velké pardubické jako první, ale posléze byl vždy diskvalifikován.

Překážkový dostih Velká pardubická steeplechase (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5,000.000 Kč):

1. Tzigane Du Berlais (ž. Faltejsek, tr. Tůma, stáj Dr. Charvát), 2. Hegnus (ž. Stromský), 3. Stretton (ž. Garner), 4. Zarif (ž. Romano), 5. No Time To Lose (ž. Váňa ml.), 6. Ange Guardian (ž. Kousek). Výrok: jistě 3 - hlava - 2 1/2 - 2 1/4 - 4. Čas: 9:05,56.

Další dostihy:

I. Apple's Kamikaze (ž. Myška) - New Finch - String,

II. Poinsettia (ž. Matuský) - Apas Rocka - Waikita,

III. Evžen (ž. Myška) - Father Paulo - Mr Spex,

IV. Lombargini (ž. Faltejsek) - Stigris - Sottovento,

V. Izynka (ž. Matuský) - Marcus Aurelius - Rui Faleiro,

VI. Mahony (ž. Stromský) - Unbrin De L'Isle - Player,

VII. Tiara (Ferhanov) - Medic - Chrystal Cross.