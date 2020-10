Velkou pardubickou vyhrál Hegnus, obhájce Theophilos byl devátý

Praha - Vítězem 130. ročníku Velké pardubické se stal hnědák Hegnus, který vylepšil loňské druhé místo. Dvanáctiletého svěřence trenéra Radka Holčáka dovedl k triumfu slovenský žokej Lukáš Matuský.

Hegnus po brzkém útoku v cílové rovince vyhrál o jednu a tři čtvrtě délky před Playerem, který v těsném souboji o druhé místo porazil o hlavu slovenského účastníka Vanduala. Loňský vítěz Theophilos, jenž byl považován za hlavního favorita, doběhl devátý.

Loni vedl Hegnuse žokej Marek Stromský, kterému vítězství ve Velké pardubické stále uniká a nezískal ho ani letos. V sedle Strettona obsadil osmou příčku.

Matuský jel s Hegnusem poprvé a hned slavil velké vítězství. "Nakoukal jsem si videa, pořád jsem dumal. S Radkem (Holčákem) jsme se domluvili, že pojedu zepředu, což se nám tak moc nepovedlo. Byli jsme tam pátí, ale nechal jsem ho odpočívat, věděl jsem, že konec má dobrý. Počkal jsem si a vyšlo to," řekl České televizi slovenský žokej. Vítězství věnoval své matce, která zemřela před dvěma týdny.

Nejstarší kůň ve startovním poli Hegnus zajistil druhý triumf ve Velké pardubické trenéru Holčákovi, který se radoval už v roce 2002 s Maskulem. "Na to vítězství do Velkých Karlovic jsme dlouho čekali a jsem rád, že to klaplo," uvedl Holčák.

Letošní Velká pardubická nevyšla legendárnímu trenérovi Josefu Váňovi, který připravuje i Theophilose. Dva jeho koně Sottovento a vítěz dostihu z roku 2017 No Time To Lose spadli na Taxisově příkopu, Mazhilis byl dvanáctý. Záhy již na Irské lavici skončil dostih pro All Scatera s Veronikou Řezáčovou-Škvařilovou, která se postavila na start jako osmá žena v historii.

Slavný dostih se musel kvůli opatření proti šíření koronaviru konat bez diváků a měl sníženou dotaci na tři miliony korun. Do cíle doběhlo 13 z 18 koní.

Výsledky překážkového dostihu Velká pardubická

(6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 3,000.000 Kč)

1. Hegnus (ž. Matuský, tr. Holčák, stáj Ševců), 2. Player (ž. Novák), 3. Vandual (ž. Julliot), 4. Talent (ž. Složil ml.), 5. Tzigane Du Berlais (ž. Faltejsek), 6. Casper (ž. Ferhanov). Čas: 9:22,99. Výrok: lehce 1 3/4 - hlava - 1/2 - 13 - 3/4.

Další dostihy:

I. Roncal (ž. Faltejsek) - Dark Sun - Čaryjape,

II. Aztek (ž. Stromský) - Cheminée - Saul,

III. Engele (Velek) - Rozina - Saint Shine,

IV. Dusigrosz (ž. Kratochvíl) - Skins Rock - Dragon,

V. Chelmsford (ž. Kratochvíl) - Dundee - Hamis,

VI. Dajuka (ž. Matuský) - Lad In - Usockem,

VII. Evžen (ž. Myška) - Lombargini - Sweet Red Wine,

VIII. Buonarroti (ž. Kratochvíl) - Laverno - Apple's Kamikaze,

IX. Del Rey (ž. Složil ml.) - Stigris - Shent.