Velkou pardubickou poběží dva poslední vítězové, favoritem je ale Sacamiro

Pardubice - Nedělní Velkou pardubickou poběží dva poslední vítězové Talent a Mr Spex, ale favoritem 133. ročníku slavné steeplechase cross country je podle sázkových kurzů loni třetí Sacamiro. Ten se blýskl triumfem v srpnové kvalifikaci, v červnu byl v dalším kvalifikačním dostihu druhý. Při největším překážkovém závodě v Česku se budou znovu rozdělovat prémie v celkové hodnotě pět milionů korun.

Favorizovaný Sacamiro by měl mít v sedle pětinásobného vítěze Velké pardubické Jana Faltejska. "Mají ho v letošní Velké za favorita, tak to tak musíme brát. Je pravda, že loňský ročník absolvoval moc dobře, a od té doby má na své straně víc zkušeností. Myslím si ale, že favoritů nebo koní, kteří můžou myslet vysoko, je letos na startu celá řada, Velká bude určitě hodně zajímavá," uvedl zkušený žokej na webu Dostihový svět.

Sacamira letos porazil jen svěřenec dostihové legendy Josefa Váni staršího Lodgian Whistle. U něj se vznáší otazník nad jeho vytrvaleckými schopnostmi, které jsou potřeba na úspěch v bezmála sedmikilometrovém závodě. Když se Lodgian Whistle účastnil Velké pardubické před třemi lety, propadl se v závěru na sedmou příčku. Druhým největším favoritem je podle bookmakerů Argano, jenž loni ve Velké pardubické debutoval pátým místem a vyhrál zářijovou kvalifikaci.

Jen jednou startoval v této sezoně loňský šampion Mr Spex. Při srpnové kvalifikaci mu neseděl bahnitý podklad a doběhl až osmý. Jeho trenér Luboš Urbánek je ale přesvědčený, že ve Velké znovu může uspět, pokud dráha zůstane pevná. "Věřím, že obhájí loňské vítězství," řekl ČTK minulý týden při slavnostním losování startovních čísel.

Mezi osmnáctkou účastníků nechybí vítěz z roku 2021 a loni druhý Talent, který doběhl druhý v srpnové kvalifikaci. "Řekla bych, že je na tom před Velkou podobně jako v minulých letech, možná dokonce o kus líp. Běhal teď s měsíčními odstupy a předpokládám, že forma bude stoupat, ale v jeho případě samozřejmě nemůžeme ověřit výkonnost v tréninku," uvedla pro Dostihový svět jeho trenérka Hana Kabelková.

Talent kvůli zdravotním problémům v mládí potřebuje specifický přístup. Ten mu sedí i v pokročilejším věku. "Dvanáct let na něm nijak nepozorujeme, nemyslím si, že by měla nějak stagnovat jeho výkonnost," dodala trenérka.

Na startu letošní Velké pardubické nebudou chybět zahraniční koně - svěřenci irského trenéra Petera Mahera Jet Fighter a Alpha Male a slovenští zástupci Kaiserwalzer a Royal Gino.

V neděli se před Velkou pardubickou uskuteční dalších šest dostihů, první z nich odstartuje v 11:30. Vrchol programu je naplánovaný na 16:00.

Startovní listina 133. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou (6900 m, dotace pět milionů korun):

1. Jet Fighter (ž. Sean Francis O'Keeffe, stáj Douglas Taylor), 2. Alpha Male (ž. Petr Tůma, Jonny Adams), 3. Sacamiro (ž. Jan Faltejsek, Jezdecký oddíl Beňov), 4. Lodgian Whistle (ž. Ondřej Velek, Statek Chyše-Váňa), 5. Lombargini (James Best, EŽ Praha a.s.), 6. Dulcar de Sivola (Josef Borč, DiJana Dobšice), 7. Royal Gino (ž. Jan Odložil, Nýznerov SK), 8. Player (ž. Marcel Novák, Nýznerov), 9. Zataro (ž. Jakub Kocman, Ramzová), 10. Star (ž. Marek Stromský, MPL Racing CZ), 11. Argano (ž. Martin Liška, Marek Šimák), 12. Stuke (ž. Benoit Claudic, K-K Metal a.s.), 13. Mr Spex (am. Patrick Mullins, Lokotrans), 14. Talent (ž. Pavel Složil ml., DS Kabelkovi), 15. Santa Klara (ž. Jan Kratochvíl, Scuderia Aichner SRL), 16. Imphal (ž. Ludovic Solignac, Zámecký vrch), 17. Kaiserwalzer (ž. Jaroslav Myška, DS Millennium), 18. Godfrey (Daniel Vyhnálek, DS Pegas).

Výběr kurzů na vítězství k 6. říjnu:

Tipsport: Sacamiro 4,25:1, Argano 7:1, Talent 8,75:1, Mr Spex a Lodgian Whistle oba 9:1, Godfrey 10:1.

Fortuna: Sacamiro 4,5:1, Argano 6,5:1, Talent 8:1, Mr Spex 9:1, Lodgian Whistle 9,5:1, Godfrey 11:1.