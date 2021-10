Velkou cenu Turecka vyhrál Bottas, do čela MS se vrací Verstappen

Istanbul - Velkou cenu Turecka vyhrál Fin Valtteri Bottas z Mercedesu před Maxem Verstappenem a Sergiem Pérezem z Red Bullu. Nizozemský jezdec se díky druhému místu vrátil do čela mistrovství světa, neboť jeho hlavní rival Lewis Hamilton dojel po startu z 11. místa pátý. Oba protivníky nyní dělí šest bodů.

Bottas, který po sezoně odejde do Alfy Romeo a na jeho místo přijde George Russell z Williamsu, vybojoval desáté vítězství v kariéře a první v této sezoně. Na mokré a osychající trati získal také prémiový bod za nejrychlejší kolo v závodě.

"Už je to nějaký čas, co jsem naposledy vyhrál, takže to chutná skvěle. Z mé strany to byl jeden z nejlepších závodů, které jsem kdy odjel. Kromě jednoho smyku jsem měl vše pod kontrolou. Jsem rád, že jsem měl také jednou hladký závod," uvedl před televizními kamerami Bottas.

Úřadující šampion Hamilton se po dojezdu zlobil na špatnou strategii výměny gum. V jednu chvíli byl i třetí, ale po zastávce v boxech sedm kol před koncem se o dvě pozice propadl. Na čtvrtém místě před ním skončil ještě Charles Leclerc z Ferrari.

To druhý Verstappen netajil spokojenost. "Nebylo to snadné, trať byla velmi kluzká. Snažili jsme se starat celý závod o pneumatiky a nemohli moc tlačit. Vypadalo to, že má Valtteri větší rychlost, takže jsem rád, že jsem dojel druhý," řekl třiadvacetiletý Nizozemec, jenž cílí na první titul v kariéře.

"Celý rok je to vyrovnané a je mi jasné, že nás v příštím závodě v Austinu čeká s Mercedesem další těsný souboj. Musíme pokračovat v tom, co děláme, dál se zlepšovat a uvidíme, kde na konci sezony budeme," podotkl Verstappen.

Start se odehrál na mokru bez vážných komplikací, jak vedoucí Bottas, tak i druhý Verstappen udrželi pozice. Na chvost pole se ale propadl Fernando Alonso, který doplatil na střet s Pierrem Gaslym. Hamilton se po penalizaci za výměnu motoru a startu z šesté řady probíjel rychle dopředu a po deseti kolech byl šestý. Velkou stíhací jízdu předváděl Carlos Sainz, jenž se za úvodních 14 kol dostal z poslední příčky do první desítky.

Kvůli pokračujícímu drobnému dešti jela většina jezdců dlouho opatrně a místo zastávek v boxech sázela i na opotřebované pneumatiky do přechodných podmínek. Vzruch na trati přineslo až 35. kolo, kdy se Hamilton dotáhl na čtvrtého Péreze a svedl s ním napínavý souboj. Mexický jezdec ale pozici ubránil.

Ve 36. kole zajel pro nové pneumatiky do přechodných podmínek Verstappen a vzápětí jej následoval i Bottas. Výjimku ve volbě gum udělal jen Vettel, který přezul na suchou směs, ale po návratu na trať dostal řadu smyků a hlásil, že to nebyla dobrá volba.

Díky takzvanému "mokrému" závodu neměli piloti povinnost absolvovat zastávku v boxech a k taktice bez pitstopu směřovali Leclerc a Hamilton. Monacký jezdec se totiž dostal po zastávkách soupeřů do čela a úřadující šampion Hamilton poskočil na třetí místo.

Ve 47. kole se ale Bottas přehnal přes Leclerca, který se pak rozhodl pneumatiky vyměnit. Sedm kol před koncem pro ně zastavil i Hamilton. "Věřili jsme, že Lewis může dojet třetí bez zastávky v boxech, nebo kdyby se objevila suchá stopa, přezout na měkkou směs. Když jsme ale viděli Leclerca, jak ztrácí, bylo nám jasné, že to do konce závodu nezvládneme," vysvětlil volbu šéf Mercedesu Toto Wolff.

Britský jezdec se ale na nové sadě nemohl chytit a týmu zastávku v rádiové komunikaci vytkl. Ačkoliv se sedminásobný šampion ubránil před šestým Gaslym, Leclerca před sebou už nedojel. "Bylo to ovšem správné rozhodnutí. Kdyby zůstal na trati dál, ztratili bychom do konce závodu ještě víc. V autě máte jen omezené množství informací," dodal Wolff.

Jediným jezdcem, který v GP Turecka nestavěl, byl desátý Esteban Ocon z Alpine.

Další závod se pojede 24. října v USA.

Pořadí Velké ceny Turecka: 1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:31:04,103, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -14,584, 3. Pérez (Mex./Red Bull) -33,471, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -37,814, 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -41,812, 6. Gasly (Fr./AlphaTauri) -44,292, 7. Norris (Brit./McLaren) -47,213, 8. Sainz (Šp./Ferrari) -51,526, 9. Stroll (Kan./Aston Martin) -1:32,018, 10. Ocon (Fr./Alpine) -1 kolo. Nejrychlejší kolo: Bottas. Průběžné pořadí MS (po 16 z 22 závodů): 1. Verstappen 262,5 b., 2. Hamilton 256,5, 3. Bottas 177, 4. Norris 145, 5. Pérez 135, 6. Sainz 116,5, 7. Leclerc 116, 8. Ricciardo (Austr./McLaren) 95, 9. Gasly (Fr./Alpha Tauri) 74, 10. Alonso (Šp./Alpine) 58. Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 433,5, 2. Red Bull 397,5, 3. McLaren 240, 4. Ferrari 232,5, 5. Alpine 104, 6. Alpha Tauri 92, 7. Aston Martin 61, 8. Williams 23, 9. Alfa Romeo 7.