Velkou cenu Štýrska F1 suverénně ovládl Hamilton

Spielberg (Rakousko) - Velkou cenu Štýrska formule 1 ovládl šestinásobný mistr světa Lewis Hamilton. Týmového kolegu z Mercedesu Valtteriho Bottase na druhém místě porazil o 14 sekund. Třetí příčku na okruhu ve Spielbergu obsadil Max Verstappen z domácího Red Bullu.

Hamilton si v sobotu zajistil skvělou kvalifikací v náročných deštivých podmínkách pole position a podobně bezchybnou jízdu předvedl i dnes. Od začátku závod kontroloval a připsal si 85. vítězství v kariéře. Od rekordu slavného Michaela Schumachera ho dělí šest triumfů.

"Je to podivná sezona, ale je super zase závodit a navíc podávat takové výkony," řekl Hamilton. "Před týdnem jsme neprožili moc dobrý víkend, ale tohle byl krok dopředu," připomněl úvodní Velkou cenu Rakouska, ve které nejprve přišel kvůli trestu o pole position a po další penalizaci i o druhé místo v závodě.

Double Mercedesu zajistil Bottas, který sice odstartoval ze čtvrtého místa, ale už v šestém kole byl třetí a pět kol před koncem se dostal na druhou příčku. Nejprve v souboji s Verstappenem neuspěl, ale vzápětí už se díky přispění systému DRS před pilota Red Bullu dostal.

"Myslím, že to pro mě nakonec mohlo dopadnout i lépe, ale po startu ze čtvrtého místa jsem se především snažil omezit škody," uvedl Bottas. "S Maxem to byla pěkná bitva a nakonec jsem byl rychlejší. Ale takhle těsné souboje jsou vždycky zábava," dodal.

"Snažil jsem se mu to zkomplikovat, jak jen to šlo, ale věděl jsem, že v dalším kole už se dostane přede mě. Byla to alespoň nějaká zábava, protože zbytek závodu byl trochu nuda," přidal Verstappen. "Třetí místo je fajn, ale pořád nás čeká dost práce, protože jsme pořád celkem pomalí," prohlásil.

Mistrovský Mercedes ovládl i druhý závod v sezoně. Hamilton navázal na týden starý Bottasův úspěch z Velké ceny Rakouska, která se jela rovněž na okruhu ve Spielbergu. Jedna trať v sezoně mistrovství světa přivítala dva závody poprvé v historii. Bottas udržel vedení v šampionátu a na Hamiltona má náskok šest bodů.

Trápení v úvodu sezony potvrdilo Ferrari, pro jehož vozy skončil závod po vzájemné kolizi krátce po startu. Charles Leclerc vrazil do monopostu Sebastiana Vettela a ulomil mu zadní spoiler. Čtyřnásobný mistr světa kvůli tomu odstoupil už v prvním kole, Leclerc, který se před týdnem blýskl šťastným druhým místem, vydržel s poškozeným autem na trati do pátého kola.

Velká cena Štýrska ve Spielbergu:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:22:50,683, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -13,719, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -33,698, 4. Albon (Thaj./Red Bull) -44,400, 5. Norris (Brit./McLaren) -1:01,470, 6. Pérez (Mex./Racing Point) -1:02,387, 7. Stroll (Kan./Racing Point) -1:02,453, 8. Ricciardo (Austr./Renault) -1:02,591, 9. Sainz (Šp./McLaren), 10. Kvjat (Rus./Alpha Tauri) oba -1 kolo.

Nejrychlejší kolo: Sainz.

Průběžné pořadí MS (po 2 závodech):

1. Bottas 43 b., 2. Hamilton 37, 3. Norris 26, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) 18, 5. Pérez 16, 6. Verstappen 15.

Pohár konstruktérů:

1. Mercedes 80, 2. McLaren 39, 3. Red Bull 27, 4. Racing Point 22, 5. Ferrari 19, 6. Renault 8, 7. Alpha Tauri 7, 9. Alfa Romeo 2.