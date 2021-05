Velkou cenu Monaka F1 vyhrál Verstappen a ujal se o čtyři body vedení v MS

Monte Carlo - Nizozemský jezdec Max Verstappen vyhrál Velkou cenu Monaka a ujal se o čtyři body vedení v šampionátu formule 1. Pilot Red Bullu využil nejen předstartovního odstoupení vítěze kvalifikace Charlese Leclerca z Ferrari, který měl potíže s převodovkou, ale i zaváhání rivala a dosavadního lídra Lewise Hamiltona z Mercedesu.

Mistr světa se v úzkých uličkách nedokázal propracovat vpřed a uškodila mu i týmová strategie, po níž se propadl až na sedmé místo. Brit nakonec alespoň minimalizoval ztráty ziskem prémiového bodu za nejrychlejší kolo závodu. Verstappen vyhrál v Monte Carlu poprvé a po dvanáctém triumfu v kariéře se rovněž premiérově vyhřívá v čele průběžného pořadí MS.

"Vyhrát na tomto místě je mimořádná věc. Jsem tu i prvně na stupních vítězů. Vzpomínám si, že jsem tu chtěl uspět už jako malý. Nikdy nevíte, co se v takovém závodě může stát, ale měli jsme ho docela pod kontrolou. Musím se ale dívat dopředu. Čeká nás dlouhá sezona," řekl před kamerami v cíli Verstappen.

I díky jeho triumfu poskočil tým Red Bull do čela Poháru konstruktérů před Mercedes. Nepovedený závod sesazených "Stříbrných šípů" podtrhlo odstoupení Valtteriho Bottase, jemuž nešla v polovině závodu při výměně pneumatik sundat zaseknutá matice a musel vzdát z druhé příčky. Na ní dojel Carlos Sainz z Ferrari a třetí skončil Lando Norris z McLarenu.

"Kdybyste mi před Monakem řekli, že skončím druhý, tak bych to rozhodně bral. Vzhledem ke všem těm okolnostem to ale nechutná tak dobře, jak by mělo. Měli jsme Charlese na pole position, já jsem včera nestihl dobré kolo. Jsem si však jistý tím, že se během týdne ohlédnu zpět a budu na ten víkend hrdý. Ferrari by mělo být hrdé na pokrok, který udělalo," prohlásil Sainz.

Prestižní závod se vrátil do MS po roční pauze a díky rozvolnění opatření proti koronaviru na něj mohlo přijít 7500 fanoušků. Ty ale ještě před startem rozesmutněla zpráva, že v závodě bude chybět domácí jezdec Leclerc. Pilot Ferrari nakonec doplatil na havárii v závěru sobotní jízdy, a ač se zdálo, že bude jeho převodovka v pořádku a on nebude muset čelit výměně, která by znamenala odsun o pět míst zpět, při nájezdu na start zjistil, že jeho vůz nereaguje dobře a mechanici s rozbitým komponentem už nestihli nic udělat. Monacký pilot nedojel do cíle domácí Velké ceny ani při třetím pokusu v F1.

"V garáži to bylo velmi těžké přijmout. Nicméně už si na tu smůlu tady začínám zvykat. Bohužel jsem zde ještě nikdy v životě nedojel. A to ani teď, když jsem měl startovat z první příčky. Je to těžké přijmout a je mi i líto mechaniků, kteří dělali vše pro to, aby se to dalo do pořádku," litoval Leclerc.

Z první řady proto začal osamocený Verstappen, který ubránil vedení před Bottasem. Finský jezdec se ale rivala držel a po 17 kolech ztrácel jen dvě sekundy. Naopak na šestém místě zůstal zaklesnutý úřadující šampion Hamilton, který se nemohl dostat před Pierra Gaslyho z AlphaTauri.

Brit neuspěl ani ve 30. kole, kdy absolvoval výměnu pneumatik o něco dříve než jeho francouzský soupeř a naopak se později propadl i za Sebastiana Vettela na sedmou příčku. Daleko hůř ale dopadl Bottas, který se při zastávce úplně zasekl a kvůli přetrvávajícím problémům s výměnou pravé přední pneumatiky a protáčející se maticí musel závod vzdát.

To Red Bull zvládl zastávky skvěle a vedle toho, že udržel Verstappena na první příčce, i jeho druhý jezdec Sergio Pérez se následně vyhoupl na čtvrté místo. Na něm dojel až do cíle a stejně jako vítězného Verstappena ho odmávala tenisová hvězda Serena Williamsová. První bod pro Alfu Romeo v sezoně získal desátý Antonio Giovinazzi.

Velká cena Monaka, závodu mistrovství světa vozů formule 1 v Monte Carlu: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:38:56,820, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -8,968, 3. Norris (Brit./McLaren) -19,427, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -20,490, 5. Vettel (Něm./Aston Martin) -52,591, 6. Gasly (Fr./AlphaTauri) -53,896, 7. Hamilton (Brit./Mercedes) -1:08,231, 8. Stroll (Kan./Aston Martin), 9. Ocon (Fr./Alpine), 10. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) všichni-1 kolo. Nejrychlejší kolo: Hamilton. Průběžné pořadí (po 5 z 23 závodů): 1. Verstappen 105 b., 2. Hamilton 101, 3. Norris 56, 4. Bottas (Fin./Mercedes) 47, 5. Pérez 44, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) 40. Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 149, 2. Mercedes 148, 3. McLaren 80, 4. Ferrari 78, 5. Aston Martin 19, 6. AlphaTauri 18, 7. Alpine 17, 8. Alfa Romeo 1.