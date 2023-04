Velkou cenu Ázerbájdžánu F1 ovládl Red Bull, vyhrál Pérez před Verstappenem

Baku - Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 ovládli piloti Red Bullu. Zvítězil Sergio Pérez před lídrem mistrovství světa Maxem Verstappenem a rozdíl mezi nimi na prvním a druhém místě průběžného pořadí se zmenšil na šest bodů. Třetí na městském okruhu v Baku dojel vítěz páteční kvalifikace Charles Leclerc z Ferrari, který se poprvé v sezoně probojoval na stupně vítězů. Bonusový bod za nejrychlejší kolo získal George Russell z Mercedesu.

"Dnes nám to skvěle vyšlo. S Maxem to bylo velmi těsné, oba jsme jeli na maximum a občas trefili i zeď. Celý závod mě držel pod tlakem a bylo to těžké. Nakonec jsem to ale kontroloval," řekl před televizními kamerami Pérez.

Třiatřicetiletý Mexičan vybojoval šesté vítězství v kariéře a navázal na triumf ze sobotního sprintu. Potvrdil, že se mu v Baku daří. Vedle předloňského prvenství vybojoval v ázerbájdžánské metropoli stupně vítězů i v letech 2016, 2018 a 2022.

Red Bull si připsal ve čtvrtém závodě sezony třetí double po Bahrajnu, kde vyhrál Verstappen, a Saúdské Arábii, kde bylo pořadí na prvních dvou místech stejné jako nyní v Baku.

"Sergio měl senzační víkend, na téhle trati je vždy výborný. Nevím, co je na Ázerbájdžánu tak zvláštního, ale vždy tu zazáří. Dnes měl trochu štěstí se safety carem, ale využil ji a do konce závodu to kontroloval," uvedl šéf Red Bullu Christian Horner.

Závod příliš vzruchu nenabídl. Start se obešel bez větších kolizí a Leclerc udržel vedení. Vydrželo mu ale jen do třetího kola, kdy Verstappen využil systému DRS a bez potíží rivala z Ferrari předjel. Před Leclerca se vzápětí dostal také Pérez.

V desátém kole havaroval Nyck de Vries z AlphaTauri a na trať musel safety car. Na start zpomalovacího vozu doplatil Verstappen, který krátce předtím měnil pneumatiky a propadl se na třetí příčku za Péreze a Leclerca. Ztratil také Lewis Hamilton, jenž klesl na desáté místo.

Verstappen se po restartu vrátil brzy na druhé místo, k Pérezovi se ale nedokázal přiblížit. Mexičan se udržel ve vedení i poté, co komisaři přezkoumali jeho počínání v boxech. K žádnému trestu ale nesáhli.

"Měl jsem trochu smůlu na safety car, ale to k tomu patří. Snažil jsem se pak zatlačit a dostat se do zóny pro použití DRS, nicméně to nevyšlo. I tak je to ale pro tým dobrý výsledek," řekl Verstappen.

Třetí muž loňské sezony Pérez kontroloval vedení a týmového kolegu porazil o více než dvě sekundy. Spokojený byl i třetí Leclerc, který se posunul v průběžném pořadí na šesté místo.

"Jakmile dojde na závod, hrají Red Bully jinou ligu. Díky dobré kvalifikaci jsme se dostali do čela, ale nejde to udržet po celých 51 kol. Jsou prostě příliš rychlí," dodal Leclerc.

Mistrovství světa pokračuje příští týden Velkou cenou Miami.

Velká cena Ázerbájdžánu závod mistrovství světa vozů formule 1: 1. Pérez (Mex./Red Bull) 1:32:42,436, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -2,137, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -21,217, 4. Alonso (Šp./Aston Martin) -22,024, 5. Sainz (Šp./Ferrari) -45,491, 6. Hamilton (Brit./Mercedes) -46,145, 7. Stroll (Kan./Aston Martin) -51,617, 8. Russell (Brit./Mercedes) -1:14,240, 9. Norris (Brit./McLaren) -1:20,376, 10. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -1:23,862. Nejrychlejší kolo: Russell. Průběžné pořadí MS (po 4 z 23 závodů): 1. Verstappen 93 b., 2. Pérez 87, 3. Alonso 60, 4. Hamilton 48, 5. Sainz 34, 6. Leclerc a Russell po 28, 8. Stroll 27, 9. Norris 10, 10. Hülkenberg (Něm./Haas) 6. Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 180, 2. Aston Martin 87, 3. Mercedes 76, 4. Ferrari 62, 5. McLaren 14, 6. Alpine 8, 7. Haas 7, 8. Alfa Romeo 6, 9. AlphaTauri 2, 10. Williams 1.