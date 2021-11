Velkoobchodní ceny plynu po obnovení toku plynovodem Jamal klesají

Moskva/Berlín - Velkoobchodní ceny plynu v Evropě dnes klesají, protože se obnovil tok ruského plynu do Německa plynovodem Jamal. To posílilo naději, že Rusko splní svůj závazek a zvýší dodávky, a současně zmírnilo obavy z nedostatku plynu a vysokých cen s blížící se zimou, uvedla agentura Reuters.

Rusko začalo v pondělí pozdě večer opět čerpat plyn do Německa plynovodem Jamal. Zastavení vývozu den předtím zvýšilo ceny plynu v Evropě. Podle německých údajů se toky plynu nyní zvýšily až na nejvyšší úroveň za téměř dva týdny.

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil státní plynárenské společnosti Gazprom, aby zvýšila dodávky do Evropy, jakmile budou doplněny domácí zásobníky. Gazprom dnes uvedl, že začal čerpat plyn do pěti evropských podzemních zásobníků. Rusko se na dodávkách plynu do Evropy podílí třetinou.

Velkoobchodní ceny plynu v zemích EU a v Británii sice klesly, podle analytiků však bude vyšší pokles cen záviset na tom, zda toho Rusko udělá víc pro zmírnění evropských obav a jak chladná bude nadcházející zima. Dokud tyto obavy nezmizí, ceny zůstanou vysoké, uvedl analytik poradenské firmy Energy Aspects Trevor Sikorski.

Analytik agentury Fitch Dmitrij Marinčenko upozornil, že k doplnění evropských zásobníků je potřeba, aby Gazprom po dobu jednoho měsíce pumpoval denně zhruba o 170 milionů metrů krychlových plynu více, tedy zhruba o třetinu více než nyní. Na to by si ale musel rezervovat další tranzitní kapacitu přes Ukrajinu, protože Nord Stream 1 a Jamal mu na to nestačí.

Rusko popírá obvinění, že omezuje dodávky do Evropy s cílem vyvinout tlak na německé regulační orgány, aby schválily spuštění nového plynovodu Nord Stream 2. Německo má na certifikaci plynovodu čas do začátku ledna.

Ceny plynu letos výrazně vzrostly kvůli řadě faktorů, jako jsou nízké zásoby a zvýšená poptávka související s hospodářským oživením po uvolnění koronavirových omezení. Dodávky z Ruska jsou navíc slabší, než je obvyklé. V Británii již některé energetické společnosti zkrachovaly a spotřebitelé i firmy čelí mnohem vyšším účtům za energie.

V pondělí pozdě večer se obnovil průtok plynovodem Jamal do Německa na měřicí stanici v německé obci Mallnow u polských hranic, a to v hodinovém objemu tři miliony kilowatthodin (kWh). Dnes se objem zvýšil na zhruba devět milionů kWh za hodinu, což je nejvyšší úroveň od 29. října.

Minulý týden se tok plynu plynovodem Jamal obrátil směrem na východ, což někteří analytici přičítají lepším cenovým podmínkám. Reverzní toky zvýšily tlak na evropské ceny na promptním trhu.