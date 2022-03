Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh poprvé překonala 200 eur za MWh

Amsterodam - Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes poprvé překonala hranici 200 eur (zhruba 5150 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující.

Cena plynu k dodání v dubnu se na krátkou dobu dostala až nad 210 eur, později však sestoupila zpět pod 200 eur za megawatthodinu. Kolem 16:30 SEČ vykazovala růst asi o 19 procent na 191 eur. Za silným růstem je útok ruských vojsk na Ukrajinu, který vyvolal obavy z narušení dodávek suroviny z Ruska.

Vývoz ropy a plynu z Ruska je prozatím ze západních sankcí vyňat. Šéf největší ukrajinské energetické společnosti Naftogaz Jurij Vitrenko ve čtvrtek nicméně uvedl, že západní země by měly přestat od Ruska ropu a plyn kupovat.

Proti zákazu dovozu energií z Ruska se naopak ve čtvrtek vyslovil německý ministr hospodářství Robert Habeck. Uvedl, že Německo je na dodávkách plynu z Ruska závislé, ale pracuje na co nejrychlejší změně tohoto stavu.

Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes oznámila, že dodává plyn přes Ukrajinu do Evropy v souladu s požadavky zákazníků. Gazprom má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Je klíčovým dodavatelem plynu do mnoha evropských zemí, včetně České republiky.

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) tento týden uvedla, že Evropská unie je schopna do jednoho roku snížit dovoz zemního plynu z Ruska o více než třetinu, a to prostřednictvím opatření, která by byla v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal). Zároveň představila desetibodový plán k omezení závislosti EU na ruském plynu.