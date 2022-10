Velkolepou show v letním kině v Ústí nad Labem začal divadelní festival Kult

Ústí nad Labem - Letní kino v Ústí nad Labem večer ožilo akrobaty, herci, žongléry a dalšími umělci při zahájení divadelního festivalu Kult. Podívat se na show v potemnělém venkovním amfiteátru v centru města přišly stovky lidí. Tématem letošního 25. ročníku je 25 (k) roků vpřed, tedy ohlédnutí za minulostí a výhled do budoucnosti.

Pro zahájení festivalu si vybírají pořadatelé každoročně jiný prostor. Představení divadla V.O.S.A. Theatre bylo loni ve čtvrti Severní Terasa, kde mohli návštěvníci sledovat ohnivou show či tanec obřích medúz na laguně v parku. Zahájení největšího divadelního festivalu v regionu se stejné umělecké uskupení ujalo i letos. Zájem o něj překvapil i pořadatele.

Festival nabídne do 22. října 16 představení na několika scénách. "Doporučit bych mohla určitě Studio Hrdinů a jejich představení Moje říše je z tohoto světa, kde exceluje Saša Rašilov, který za tuto roli dostal cenu Thálie," řekla ČTK Lenka Havelková ze spolku Kult.

Bohatý je doprovodný program, jehož součástí je koncert Lenky Dusilové, módní přehlídka, koncerty v sále Hraničář a další. "Oslovit všechny se nám nikdy nepovede. Kult nicméně vždycky vybírá to nejlepší, co česká divadelní scéna nabízí. Je to vždycky přínosné, ale občas to není jednoduché. Snažíme se vybírat takové divadelní počiny, které v člověku něco zanechají," uvedla Havelková.

Polovina z nabízených představení je už nyní vyprodaná, lístky lze pořídit na stránkách www.festivalkult.cz