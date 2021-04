Velkokapacitní očkovací centrum v O2 universum bude spuštěno 3. května

Praha - Velkokapacitní očkovací centrum v hale O2 universum v Praze bude spuštěno 3. května. Za den zvládne aplikovat vakcínu asi 7000 lidí. Po jeho prohlídce to dnes novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Centrum si na dnešek naplánovalo zátěžový test, očkovat chce během dne 1000 vojáků, hasičů či zdravotníků. Česko bude muset podle Babiše od října připravit strategii očkování proti covidu-19 na léta 2022 a 2023. Důvodem jsem mutace koronaviru.

Původně se předpokládalo, že očkovací centrum v O2 universum začne fungovat tento týden. Jeho spuštění ale bylo odloženo na začátek května kvůli nedostatku vakcín. Lidé, kteří mají nárok na očkování, se do něj budou moct začít registrovat od 26. dubna. Provoz dostala na starosti Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN). Podle náměstkyně ředitele ÚVN Lenky Gutové se bude kapacita centra postupně zvyšovat podle toho, jak budou přicházet vakcíny.

Zdůraznila, že oproti jiným očkovacím místům je jeho výhodou digitalizace celého procesu. Zájemce o očkování již přijde vybaven tzv. QR kódem, díky kterému je od vstupu do objektu evidován. Přechází poté do očkovací haly, kde již lékař jen všechny informace potvrdí ve speciální aplikaci a očkovaného pošle k sestře, která dávku aplikuje. Zároveň potvrdí podání vakcíny, takže vedení centra zná aktuální počet očkovaných lidí.

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) je centrum po technické a personální stránce připraveno. "Na výstavbě tohoto centra se podílelo více než 70 vojáků, zaměstnanci ÚVN a ministerstva obrany," uvedl. Personál pro samotné očkování zajišťuje ÚVN. "Budou to medici, budou to externisté, v tom největším nasazení to bude asi 150 členů personálu," dodal. Každé očkovací místo má podle něj svého administrátora, lékaře, zdravotní sestru a asistenta.

Náklady na vybudování centra v hale O2 universum jsou podle lednového odhadu 11,8 milionu korun. Podle Babiše stát za nájem nic neplatí. Komplex O2 universum navazuje na O2 arenu z jižní strany, má rozlohu téměř 50.000 metrů čtverečních ve čtyřech podlažích. Největší sál má kapacitu 4500 lidí. Halu vlastní a provozuje společnost Bestsport, která je členem skupiny PPF Petra Kellnera, který 27. března tragicky zahynul.

Babiš: ČR bude potřebovat strategii očkování proti covidu-19 na další roky

Česko bude muset podle Babiše od října připravit strategii očkování proti covidu-19 na léta 2022 a 2023. Důvodem jsem mutace koronaviru, kvůli kterým zřejmě bude nutné obyvatele v budoucnu přeočkovat. Babiš to řekl po dnešní prohlídce očkovacího centra v pražské hale O2 universum. Na ministerstvu zdravotnictví by měl vzniknout kvalifikovaný tým, který bude mít na starosti očkování. Za očkování je nyní na ministerstvu zodpovědná národní koordinátorka Kateřina Baťhová, která chce ve funkci skončit.

Česká republika měla původně na duben přislíbeno 2,6 milionu vakcín, kvůli krácení dodávek a změnám v přerozdělení v rámci kvartálu jich ale bude jen 1,56 milionu, řekl Babiš při dnešním testu pražského očkovacího centra. Významné krácení se podle něj týká především firmy AstraZeneca. Dodal, že celkově má ČR objednáno 27 milionů vakcín pro 14,5 milionu lidí. Kvůli nedostatku vakcín bude očkovací centrum v O2 universum otevřeno až na začátku května, tedy asi o měsíc později, než se předpokládalo.

Baťhová oznámila, že rezignuje na svoji funkci krátce poté, co byl ve středu z funkce ministra zdravotnictví odvolán Jan Blatný (za ANO). Blatného nástupce Petr Arenberger (za ANO) se s Baťhovou podle dnešního vyjádření domluvil, že se bude očkování věnovat do doby, než vznikne kvalifikovaný tým, který by od ní agendu převzal. Příští týden Baťhová nastíní, jak by taková skupina měla vypadat. "My jí poskytneme maximální podporu, aby se práce přesunula na kvalifikovaný tým, který se takto vytvoří," řekl Arenberger. Podle něj by měla ve funkci zůstat nejdéle do konce června.

Je pravděpodobné, že Česko bude muset připravit další strategii očkování na roky 2022 a 2023, poznamenal Babiš. Od unijních expertů podle něj zaznívá, že koronaviru a jeho nových mutací se země v blízké době nezbaví. Proto bude zřejmě nutné obyvatele přeočkovávat.