Velké západní ropné firmy loni více než zdvojnásobily zisky

Londýn - Velké západní ropné společnosti v loňském roce vykázaly dohromady zisk 219 miliard USD (4,9 bilionu Kč), což byl více než dvojnásobek ve srovnání s předchozím rokem. Výsledek byl rekordní v důsledku vysokých cen energií. Firmy také plánují vyplatit vysoké dividendy, upozornila agentura Reuters.

Prudký růst zisku poskytl ropným společnostem prostor pro zvýšení výdajů na ropné a plynové projekty. Některé z nich také začaly přehodnocovat své strategie energetické transformace, aby splnily nové požadavky na bezpečnost dodávek.

Kombinovaný rekordní zisk také umožnil firmám BP, Chevron, Equinor, Exxon Mobil, Shell a TotalEnergies zasypat akcionáře penězi. Největší západní ropné firmy tak za loňský rok vyplatily na dividendách a zpětném odkupu akcií rekordních 110 miliard USD. To vyvolalo výzvy, aby vlády na toto odvětví uvalily daně z neočekávaných zisků, a pomohly tak spotřebitelům s rostoucími náklady na energie.

Prudký růst cen ropy a plynu, pokles zadlužení a náhlý pokles ruských dodávek do Evropy přiměly také firmy ke zvýšení výdajů na těžbu fosilních paliv, protože vlády upřednostňují bezpečnost dodávek. Evropské společnosti, které již představily plány na snížení nebo zpomalení investic do těžby ropy a plynu a na budování rozsáhlých aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nízkouhlíkových technologií, tak upravily své strategie.

Tato změna je nejvíce patrná u britské firmy BP. Ta ustoupila od plánů na snížení těžby ropy a plynu a emisí oxidu uhličitého do roku 2030.

"Potřebujeme energii s nižšími emisemi oxidu uhličitého, ale také potřebujeme bezpečnou energii a potřebujeme cenově dostupnou energii. A to je to, co žádají vlády a společnosti po celém světě," řekl šéf BP Bernard Looney.