Praha - Dlouhotrvající sucho bere vodu v řekách, vodáci tak mají omezené možnosti. Malé toky nejsou splavné a u větších musí kvůli poklesu hladiny počítat s nesjízdnými úseky, mělčinami a kameny. Přesto mají lidé o sjíždění řek zájem a některé z nich jako Vltava nebo Otava zažívají o víkendech nápor vodáků. Podle Vojtěcha Jančara z Českého kanoistického svazu nejsou už pro vodáky sjízdné Úhlava, Ploučnice, Mže, Svratka, Tichá a Divoká Orlice, Radbuza, Bílina, Bečva nebo Moravice.

Méně vody, než bývá v tuto dobu obvyklé, má v některých úsecích také řeka Morava, na kánoích je ale od Postřelmova na Šumpersku splavná. Potíže mohou mít místy jen rafty. Nad Olomoucí se voda v řece podle webu raft.cz drží centimetr nad limitem, který v jejím středním úseku od Postřelmova činí 72 centimetrů. "Kánoe zatím jezdí bez omezení, rafty se tam občas musí přetáhnout," řekl ČTK Petr Čamek ze společnosti IN LIFE MORAVA, která na řece v okolí Olomouce provozuje půjčovnu lodí.

Z ostatních moravských řek lze splouvat ještě Odru od Ostravy, dolní tok Opavy a Dyji od Nových Mlýnů. Konkrétně hladina Dyje je nyní 63 centimetrů, přičemž hranice sjízdnosti je 70 centimetrů. "Výška hladiny je nižší než v minulých letech, takže je i nižší zájem o lodě a ubytování v kempech. Ale řeka sjízdná je," uvedl David Gross ze znojemského vodáckého oddílu Neptun.

Na jihu Čech zůstávají podle Jančara splavné Otava a Vltava, kde je kvůli tomu o víkendech "nával". Na Vltavě nejvíce lidí využívá úsek mezi Vyšším Brodem a Českým Krumlovem, kde hladinu udržuje v dostatečné výšce odtok z lipenské přehrady. "Vrátilo se pěkné počasí a s tím přibylo i lidí na řece," řekl Pavel Mačuda z půjčovny Ingetour, která na Vltavě provozuje několik kempů. Podle něj je zájem o splouvání vysoký, ovšem odpovídá to standardním sezonám.

Splouvat se dá i Teplá Vltava, která zavede turisty na území šumavského národního parku. Hladina ale zvolna klesá. V pondělí ukazovala měřící stanice v Soumarském Mostě 54,7 centimetru, dnes to bylo o 1,5 centimetru méně. Hranice, kdy smí lodě na Teplou Vltavu, je 50 centimetrů.

Naproti tomu na Otavě je podle půjčoven lodí situace lepší než před rokem. "Vody je více než před rokem v tuhle dobu. Sice jsou místa, kde si musí lidé dát pozor, to platí hlavně pro rafty, ale jinak se Otava dá sjíždět," uvedl Zdeněk Lacina z půjčovny Lodní servis Strakonice. Otava je splavná ze Sušice do Písku a ve větší míře ji nyní splouvají lidé, kterým sucho zhatilo plány na sjíždění jiných řek. Podle odhadu Petra Koutného z půjčovny lodí v Sušici na Klatovsku je zájem lidí o lodě proti loňskému roku vyšší až o 20 procent, přesto není řeka tolik přelidněná jako Vltava.

Vedle toho půjčovny a tábořiště na Berounce nezaznamenaly oproti loňsku větší výkyvy v zájmu vodáků. V řece je stále dost vody ke sjíždění, i když jsou v ní místy mělčiny. "Je tady plno, ale že by bylo výrazně víc lidí než jiné roky, to není," řekl například František Bock z vodáckého tábořiště u Dolanského mostu na Berounce.

V Sázavě vodáky čeká kličkování mezi kameny. Nízký stav vody má i Ohře, přesto ji lze sjíždět od Tršnic do Perštejna. Od Karlových Varů je ale podle provozovatelů vodáckých půjčoven jízda vhodná spíš pro kanoe než rafty.

S vodou na tom nejsou lépe ani severočeské toky jako Labe nebo Jizera, vodáci je sice mohou sjíždět, pod některými jezy ale musí táhnout lodě mělčinami. "Vody není dostatek, ale ještě se dá po řece pohybovat, i když je to místy brodění nebo se na některých mělčinách uvízne. Je to ale lepší než třeba na Sázavě nebo jiných řekách," řekl ČTK Martin Bauer, jednatel společnosti, která má půjčovnu lodí na Jizeře na Malé Skále.

Na Jizeře se nejčastěji sjíždí úsek z Malé Skály do Dolánek u Turnova. "Dá se jezdit i výš ze Spálova, není to ale pro každého," řekl ČTK Tomáš Hudský z půjčovny lodí Klokočí, který si nevybavuje, že by Jizera v úseku okolo Malé Skály byla v posledních letech někdy pro vodáky nesjízdná.

Tropické teploty a sucho sice ovlivňují i plány vodáků v Moravskoslezském kraji, ale provozovatelé tamních půjčoven lodí a vodáckých potřeb si na sezonu nestěžují. Zájem lidí je stále velký. Výhodou regionu jsou totiž celoročně sjízdné řeky Opava a Odra.