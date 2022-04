Velké obchody budou přes nouzový stav na svátek 8. května většinou zavřené

Praha - Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou na státní svátek v neděli 8. května podle zjištění ČTK většinou zavřené. Tuto povinnost mají za běžných okolností podle zákona o prodejní době ve vybrané svátky. Kvůli uprchlické krizi je ale v České republice do konce května vyhlášen nouzový stav, za kterého zmíněný předpis neplatí. Na Svátek práce 1. května budou prodejny fungovat v běžných provozních časech. Obchodníci trvají na tom, že by o otevírací době měli rozhodovat sami, neměla by ji určovat legislativa, řekl ČTK prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Lidé si 8. května nenakoupí například v hypermarketech Globus, řetězcích Kaufland, Lidl nebo Penny. "Přestože platí nouzový stav, ponecháme naše prodejny v neděli 8. května zavřené, aby si naši zaměstnanci mohli odpočinout," uvedl mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík. Zavřené budou také třeba hobbymarkety Hornbach a Bauhaus, v provozu nebudou ani prodejny Asko-Nábytek.

Různý přístup k provozu ve vybrané svátky mají obchodní centra. V některých fungují menší prodejny, kavárny či restaurace, jiná jsou zcela uzavřená. Pražské obchodní centrum Šestka uvedlo na svém webu, že se do něj lidé 8. května nedostanou, naopak centrum Freeport Fashion Outlet na Znojemsku bude otevřené včetně obchodů nad 200 metrů čtverečních. Fungovalo už na Velikonoční pondělí, které patří mezi svátky, kde je provoz velkých prodejen zákonem zakázán. Návštěvnost i tržby se podle ředitele centra Jana Procházky pohybovaly na průměrných víkendových hodnotách. "Pro obchodníky je každý den, kdy mohou mít otevřeno nesmírně důležitý. Pro nás to platí dvojnásob, protože většina zákazníků k nám míří o volných dnech," řekl.

Prouza upozornil, že mnozí lidé už si zažili data, kdy jsou velké obchody zavřené a prodejci by tak museli investovat spoustu peněz do marketingových kampaní, které by upozorňovaly na otevření. "Také se jim může stát, že marketingová komunikace bude dražší než to, co nakonec prodají," uvedl. Dalším důvodem, proč někteří prodejci 8. května neotevřou, je stále relativně nízký počet zaměstnanců. Naplánovat i jednu směnu navíc je někdy podle Prouzy velký problém.

"Omezení prodeje o vybraných svátcích stále přináší velký zmatek a rakouští zákazníci, na kterých jsme z velké části závislí, jim už vůbec nerozumí," uvedl dále Procházka. Maloobchod během pandemie koronaviru velmi trpěl mnohými omezeními a Freeport Fashion Outlet chce tak využít každou příležitost mít otevřeno. "Do budoucna bych uvítal, aby rozhodnutí o tom, kdy má být otevřeno bylo ponecháno na obchodnících," doplnil.

Asociaci nákupních center není v zákoně jasné dělení na malé a velké prodejny. "Proč mají mít zaměstnanci větších prodejen větší ochranu než v těch menších. Jde o pozůstatek Sobotkovy (Bohuslav Sobotka / ČSSD) vlády, který vnímáme jako diskriminační a jsme proto pro zrušení tohoto opatření," řekl předseda výkonného výboru asociace Jan Kubíček. Obchodníci by podle něj měli mít možnost reagovat volně na potřeby trhu a daného regionu.

Omezení prodeje o vybraných svátcích v prodejnách nad 200 metrů čtverečních platí od konce roku 2016. Velké obchody musejí zůstat zavřené na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince.

Podnikatelské svazy zákon o prodejní době opakovaně kritizují. Naopak odboráři usilují o rozšíření regulace na všechny svátky.