Velké hudební festivaly zatím vyčkávají, o odkladu nerozhodly

Praha - Pořadatelé letních hudebních festivalů s desetitisícovými návštěvami Colours of Ostrava, Rock for People a Let it Roll zatím vyčkávají s konečným rozhodnutím o odkladu akce. Prodloužení nouzového stavu, který nyní platí do 30. dubna, by znamenalo konec možnosti uspořádat tyto festivaly v původních termínech. V případě zrušení organizátoři odhadují ztráty na desítky milionů korun. Důležité pro budoucnost festivalů bude, zda budou chtít lidé hromadně vracet vstupné. Vyplývá to z dnešní on-line diskuse zástupců velkých akcí na téma hudební festivaly v době koronaviru.

"Asi to oznámíme po 30. dubnu, musíme to udělat kvůli kapelám a lidem," uvedla ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová. "Stále připravujeme tento rok a do toho plánujeme přesun na příští rok. Chtěla bych mít jasno do 1. května," dodala. Festival se má konat v druhé polovině července v areálu ostravských Dolních Vítkovic. V případě jeho zrušení odhaduje Holušová ztráty na 30 až 50 milionů korun.

Vyčkávají také organizátoři festivalu Rock for People, který by se měl konat 18. až 20. června na královéhradeckém letišti. Letos byl festival poprvé ve své pětadvacetileté historii vyprodaný, pořadatelé očekávali 30.000 lidí. "Je to pro nás o to smutnější, že po 25 letech máme vyprodáno. Problém se dotýká partnerů a dodavatelů, ale nejvíce fanoušků, které stále držíme v nejistotě. Ke konečnému rozhodnutí potřebujeme oficiální postoj vlády," uvedl ředitel Rock for People Michal Thomes.

Zdeněk Souček z tanečního festivalu Let it Roll, který se má uskutečnit na přelomu července a srpna ve středočeských Milovicích, odhaduje případnou ztrátu kolem deseti milionů korun. "Velké festivaly to nějak ustojí, ale ty menší budou mít problém," podotkl. Let it Roll je podle něho v jednodušší situaci, protože na něm nevystupují mnohočlenné kapely, ale dýdžejové. Na druhou stranu 80 procent návštěvníků přijíždí ze zahraničí a není jasné, jak dalece budou uzavřeny hranice.

Za devastační označil Souček možnost, že by se festivaly neuskutečnily a lidé požadovali hromadně vracet peníze za zakoupené vstupenky. Organizátoři by mohli čelit individuálním či skupinovým žalobám zákazníků. "Budeme prosit o trpělivost, aby fanoušci nechtěli vrátit hned vstupné. To by nedokázal ustát žádný festival, lidé nám musí věřit, že se je nepokoušíme okrást," řekl k této možnosti Thomes.

"Věřím v solidaritu fanoušků," prohlásil za Let it Roll Souček. Michal Kaščák, pořadatel slovenského Pohoda Festivalu, který byl přesunut na příští rok, řekl, že se setkal s výbornými reakcemi lidí. "Máme málo žádostí o okamžité vrácení peněz, cítíme návštěvnickou solidaritu," uvedl.