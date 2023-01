Velké firmy zatím zažádaly o kompenzace na energie za 4,96 miliardy Kč

Praha - Stát dosud obdržel od velkých firem žádosti o kompenzace zvýšených nákladů na energie za 4,96 miliardy korun. Z toho zatím proplatil zhruba 1,88 miliardy korun. Stát zároveň prodloužil lhůtu pro podávání žádosti až do 8. února. Na dotaz ČTK to uvedl David Hluštík z odboru komunikace ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Resort při spuštění dotačního programu loni v listopadu vyčlenil na kompenzace až 30 miliard korun.

Podpora se týká velkých podniků, které jsou připojené na vedení vysokého a velmi vysokého napětí. "V případě plynu pak jde o velké firmy, jejichž roční odběr převyšuje 630 megawatthodin," uvedl počátkem listopadu náměstek pro průmysl a stavebnictví Eduard Muřický. Dotace mohou čerpat společnosti, kterým se od loňského února do konce října meziročně více než zdvojnásobily ceny energií.

Jednotlivé podniky mohou získat podporu až 45 milionů korun. Až 200 milionů Kč pak mohou dostat firmy z energeticky vysoce náročných oborů, které jsou v provozní ztrátě. Typicky jde o společnosti ze zpracovatelského, zemědělského nebo těžebního průmyslu.

Velké firmy mohou o dotace žádat od 15. listopadu. Ministerstvo od té doby dostalo 955 žádostí za celkem 4,96 miliardy korun. Úřad z toho zatím proplatil 276 žádostí za téměř 1,88 miliardy korun. Původně měly velké firmy čas na podání žádosti do konce ledna, MPO však nakonec kvůli snadnějšímu průběhu vyřizování žádostí termín prodloužilo o více než týden.

Ministerstvo původně dotace zamýšlelo jako pomoc firmám, pro které neplatil vládní cenový strop na energie. Stát pro kompenzace vyčlenil až 30 miliard korun. Vláda však ke konci loňského roku rozhodla o rozšíření zastropování i pro velké společnosti. Dotační program to nezastavilo, výdaje z něj by se však měly zřejmě snížit. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve uvedl, že vyplacené dotace by se měly započítávat do úspor, kterých mohou velké firmy ze zastropování cen energií maximálně dosáhnout.

MPO dotace spustilo na základě dočasného krizového rámce EU. Ten exekutiva Evropské unie zavedla pro mimořádné poskytování státní pomoci firmám předloni, a to v reakci na hospodářské dopady pandemie covidu-19. Koncem loňského října jej rozšířila o možnost podpořit velké průmyslové podniky zasažené rekordním nárůstem cen energií. Příspěvky pro firmy nesmějí podle komise přesáhnout 30 procent uznatelných nákladů, v případě energeticky náročných podniků jde až o 70 procent. Mezi takové firmy podle EK patří těžební či metalurgické společnosti, chemičky, sklárny, textilky a další.