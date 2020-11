Velké firmy letos zřejmě sníží dividendy nejvíce od roku 2009

Londýn - Dividendy vyplacené největšími světovými společnosti v letošním roce klesnou kvůli koronavirové krizi o 17,5 procenta až 20 procent, což odpovídá zhruba 263 miliardám USD (5,8 bilionu Kč). To představuje nejvyšší pokles nejméně od finanční krize v roce 2009. V příštím roce by však mohla výplata dividend výrazně oživit. Vyplývá to z prognózy investiční společnosti Janus Henderson.

Dividendy jsou velkým zdrojem příjmů pro veřejné a soukromé penzijní fondy. Ve třetím čtvrtletí firmy ve snaze vyrovnat se s dopady koronaviru snížily výplatu dividend o 11,4 procenta, tedy 55 miliard USD. Ve druhém čtvrtletí pak dokonce o 22 procent, čili 108 miliard USD.

"V nejlepším případě nyní čekáme pokles na očištěném základě o 17,5 procenta na 1,2 bilionu USD. V nejhorším případě vidíme pokles očištěných dividend o 20,2 procenta na 1,16 bilionu USD," uvedl Janus Henderson.

Některé firmy již výplatu dividend obnovily, i když na nízké úrovni. To spolu s průlomem ve vývoji vakcín poskytuje naději na obnovení dividend v roce 2021. Ty by mohly stoupnout až o 12 procent, v závislosti na vývoji pandemie a na tom, zda bude evropským bankám umožněno opět obnovit dividendy. V případě nejhoršího scénáře by dividendy mohly příští rok stagnovat.

Podle sektorů nejvyšší pokles ve třetím čtvrtletí zaznamenaly firmy prodávající spotřební zboží, které je považováno za zbytné a pokud lidé nemají dostatek peněz, jejich nákup odkládají, v čele s automobilkami a prodejci dovolených. Výrazně snížily dividendy také mediální firmy, výrobci letecké techniky a banky. Naopak dividendy zvýšily farmaceutické firmy a výrobci a prodejci potravin.

Také velkých technologických firem se pandemie téměř nedotkla. Největším plátcem dividend se tak zřejmě stane letos Microsoft.

Z geografického hlediska v Británii kvůli bankovním a ropným firmám klesly dividendy o téměř 42 procent a v Austrálii, která rovněž omezila dividendy bankám, o 40 procent. Ve Spojených státech se dividendy snížily o 3,9 procenta. Pokles v USA byl relativně nízký, protože firmy spíše odložily zpětný odkup akcií. V Japonsku dividendy klesly o 16 procent, hlavně kvůli vývozcům. V Číně však stouply o 3,3 procenta a v Hongkongu o téměř deset procent, napsala agentura Reuters.