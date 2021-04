Velké cestovní kanceláře mohou žádat o dotace z programu COVID

Praha - Velké cestovní kanceláře (CK) mohou od dnešního poledne do 7. května žádat o podporu z programu COVID cestovní kanceláře II. Dotace jsou určené kancelářím, které odvedly příspěvek do garančního fondu CK odpovídající ročním plánovaným tržbám za loňský rok minimálně 500 milionů korun. Připraveno pro ně je 75 milionů korun. Žádost přijímá ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) prostřednictvím elektronického formuláře.

Pomoc je určená osmi největším CK, které podle MMR tvoří až 80 procent trhu zájezdů v České republice. Vztahuje se na období od 20. února loňského roku do letošního 4. ledna. Dotace budou moci CK použít na pokrytí provozních nákladů vzniklých od loňského 11. října do letošního do 4. ledna a uspokojení nároků zákazníků ze smluv o zájezdu s termínem zahájení od 20. února do 31. prosince loňského roku, které se nemohly konat z důvodu pandemie koronaviru.

O pomoc mohou žádat jen CK, které nejsou v konkurzu, úpadku ani v likvidaci a není vůči nim zahájeno insolvenční či úpadkové řízení. Další podmínkou je zajištění ke dni podání žádosti proti úpadku.

Na program COVID cestovní kanceláře II se vztahuje tzv. dočasný rámec Evropské komise. Podle něj může žadatel z veřejné podpory získat maximálně 1,8 mil. eur (asi 47 mil. Kč).

Nový dotační titul je podle představitelů CK Alexandria "čirým alibismem" a pouhým předstíráním pomoci místo reálné podpory. "Ve srovnání se zahraničím jsou české subjekty brutálně znevýhodněny a pomoci se očividně nedočkají. Pomoc, kterou dostávají cestovní kanceláře v zahraničí je ne několikanásobně, ale několikařádově vyšší, viz například německá TUI," uvedli dnes.

CK Čedok bude podle své mluvčí Evy Němečkové o podporu žádat. Program je podle ní ale těžké v tuto chvíli hodnotit, zatím není známo o jak velkou dotaci se v konečném výsledku bude jednat. "Vítáme však každou podporu cestovního ruchu," doplnila.

MMR k 31. březnu evidovalo 650 aktivních CK. Činnost k tomuto datu od začátku roku podle resortu přerušilo 46 kanceláří, šest bylo zrušeno a tři vyhlásily úpadek. Na začátku loňského roku v ČR fungovalo 856 CK.