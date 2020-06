Velká voda na Frýdlantsku vyřadila úpravnu pitné vody

Intenzivní deště zvedly hladiny řek na Frýdlantsku. Stav ohrožení platil 20. června 2020 na Smědé a Řasnici. Voda se rozlila do zahrad a polí, místy zaplavila sklepy, řekl dnes ráno ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje David Kořínek. Zaplavené jsou také silnice třetích tříd podél toků v oblasti Višňové a Černous. Na snímku je rozlitá Smědá ve vesnici Předlánce, místní části obce Višňová.

Intenzivní deště zvedly hladiny řek na Frýdlantsku. Stav ohrožení platil 20. června 2020 na Smědé a Řasnici. Voda se rozlila do zahrad a polí, místy zaplavila sklepy, řekl dnes ráno ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje David Kořínek. Zaplavené jsou také silnice třetích tříd podél toků v oblasti Višňové a Černous. Na snímku je rozlitá Smědá ve vesnici Předlánce, místní části obce Višňová. ČTK/Petrášek Radek

Frýdlant (Liberecko) - Kvůli záplavám museli v pátek večer na Frýdlantsku odstavit nedávno zrekonstruovanou úpravnu pitné vody v Bílém Potoce. Vedení města proto obyvatele vyzvalo, aby vodou šetřili. Zdrojem vody pro úpravnu je rozvodněná řeka Smědá, která ráno překročila hranici třetího povodňového stupně. Voda je neupravitelná, protože neteče voda, ale kaše, řekl ČTK starosta Frýdlantu Dan Ramzer (ODS), který je zároveň předsedou představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti (FVS).

"Řešíme s hasiči náhradní zásobování pitnou vodou, máme objednané cisterny z Hlučína," řekl Ramzer. V Libereckém kraji aktuálně platí stav ohrožení na řekách Řasnice a Smědá na Frýdlantsku, hranici prvního povodňového stupně překročila Lužická Nisa v Liberci a Jeřice v Chrastavě, vzedmutá je také Oleška, Sloupský nebo Libverdský potok. Situace se hned tak nezlepší, stále nepřestává pršet.

Podle starosty Hejnic Jaroslava Demčáka zatím ve vodojemech na Frýdlantsku pitná voda je, zásoby jsou ale omezené a voda vydrží maximálně do večera. "Proto prosíme lidi, aby neprali, maximálně se osprchovali a celkově s vodou šetřili, jak jen to půjde. Platí to nejen pro Hejnice, ale také pro Raspenavu, Bílý Potok, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov a Horní Řasnici," doplnil Demčák.

Úpravna pitné vody v Bílém Potoce je jedním z hlavních zdrojů pitné vody na Frýdlantsku. V regionu, kde žije zhruba 24.000 lidí, je ještě druhá úpravna ve Frýdlantu. Do modernizace zařízení v Bílém Potoce investovala Frýdlantská vodárenská 215 milionů korun, 126 milionů získala z Operačního programu Životní prostředí, dalších 30 milionů přidal Liberecký kraj. Do zkušebního provozu byla spuštěna na začátku loňského roku.

Pro modernizaci úpravny se firma rozhodla mimo jiné i kvůli tomu, že původní zařízení nebylo schopna při silnějších deštích zakalenou vodu vyčistit a zajistit kvalitní pitnou vodu. Na současné znečištění vody ale ani zmodernizované zařízení podle Ramzera nestačí, a proto bylo nutné úpravnu odstavit.

Silné deště zvedly hladiny řek Smědá a Řasnice na Frýdlantsku

Intenzivní deště zvedly hladiny řek na Frýdlantsku. Stav ohrožení platí na Smědé a Řasnici. Voda se rozlila do zahrad a polí, místy zaplavila sklepy, řekl dnes ráno ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje David Kořínek. Zaplavené jsou také silnice třetích tříd podél toků v oblasti Višňové a Černous. Komunikace tam bývají pod vodou při každém větším dešti nebo jarním tání.

Na návětrné straně Jizerských hor na Frýdlantsku spadlo za posledních 24 hodin více než 100 litrů srážek na metr čtvereční. Nejvíc ukázala srážkoměrná stanice na Smědavě v Bílém Potoce, kde naměřili bezmála 119 milimetrů srážek a stále prší. Hasiči na místě rozvážejí pytle s pískem a provádějí protipovodňová opatření. "Do Višňové vyjel na pomoc obojživelný pásák z Liberce," řekl Kořínek.

Hladiny Smědé a Řasnice překročily hranici pro třetí povodňový stupeň kolem 6:30 dnes ráno a dál stoupají. "Na horách stále prší a podle meteorologů ještě pršet bude, hladiny budou stoupat," řekl ČTK starosta Hejnic Jaroslav Demčák (Za lepší Hejnice). Obec proto vyzvala obyvatele, aby přeparkovali svá auta a byli opatrní, pokud se půjdou podívat k řece, která se ale zatím drží v korytě. Hasiči rozvážejí pytle s pískem a pomáhají s protipovodňovými opatřeními.

Hladina Bystřičky nad nádrží na Vsetínsku klesla na první stupeň

Hladina říčky Bystřičky nad stejnojmennou vodní nádrží na Vsetínsku klesla dnes v noci z druhého na první povodňový stupeň, který značí bdělost. V pátek po poledni na ní krátce platil i třetí stupeň povodňové aktivity, což už je ohrožení. Druhý povodňový stupeň nadále zůstává na stejném toku pod přehradou, hladina se ale nezvyšuje. Na ostatních vodních tocích v kraji povodňové stupně aktuálně vyhlášeny nejsou. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ve Zlínském kraji nadále platí výstraha před velmi vydatným deštěm.

Na Bystřičce nad nádrží evidovali hydrometeorologové v pátek ve 13:00 stav hladiny na 80 centimetrech, což už by třetí povodňový stupeň. V následujících hodinách hladina začala pozvolna klesat. Dnes ráno dosahuje úrovně 44 centimetrů. Pod přehradou byla hladina říčky v pátek odpoledne na 102 centimetrech, tedy osm centimetrů pod hranicí ohrožení. Stejnou úroveň má hladina i dnes ráno.

V souvislosti s vytrvalými dešti evidovali v pátek hasiči v regionu nejvíc zásahů na Vsetínsku. O většinu se podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové zvládaly postarat dobrovolné jednotky. "Kvůli podmáčení padají i stromy, řidiči by proto především při projíždění lesními úseky měli být opatrní," upozornila.

Ve Vsetíně dobrovolní hasiči preventivně rozmístili pytle s pískem u Domova Jitka, aby do něj v případě intenzivních srážek nezatekla voda. Technické služby podle mluvčí vsetínské radnice Jany Raszkové zajišťovaly podemletý břeh silnice v části města Červenka.

Hladiny vodních toků v regionu stoupaly kvůli vydatným srážkám i ve čtvrtek odpoledne, kdy se v Ostratě na Zlínsku vylil z koryta potok. Zaplavil silnice, chodníky a sklepy rodinných domů, odkud hasiči čerpali vodu. Pročistili propustek pod mostem, aby zamezili dalšímu stoupání hladiny. Následně otevřeli kanálovou vpusť, díky čemuž začala voda opadávat. Hasiči podle Javoříkové opláchli i silnici zanesenou blátem.

Pro východní část Zlínského kraje nadále platí výstraha meteorologů před velmi vydatným deštěm a povodňová pohotovost, vodní toky se mohou vylévat z břehů, v podmáčených oblastech hrozí pády stromů. Ve zbývající části kraje je v platnosti výstraha před vydatným deštěm a povodňová bdělost.