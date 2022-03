Velká většina Evropanů schvaluje přijetí uprchlíků z Ukrajiny, zjistil průzkum

Paříž - Velká většina Evropanů schvaluje přijetí uprchlíků z Ukrajiny, kterou před dvěma týdny napadlo Rusko, vyplynulo z průzkumu francouzského institutu Ifop. Ve Francii souhlasí s příchodem ukrajinských migrantů do země 80 procent dotazovaných, v Itálii je to 89 procent, v Německu 90 procent a v Polsku 92 procent. Je to více, než kolik souhlasilo s příchodem uprchlíků ze Středomoří před sedmi lety.

Od začátku války z Ukrajiny podle dnešních dat Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uprchlo přes 2,5 milionu lidí. Více než 1,5 milionu jich zamířilo do Polska. Do Německa dorazilo na 80.000 Ukrajinců, do Francie zhruba 10.000.

Během migrační krize v roce 2015 souhlasilo s přijímáním migrantů ze Středomoří jen 46 procent Francouzů, teď je to 80 procent. Němci a Italové jsou nyní podle průzkumu také ochotnější postarat se o lidi prchající před násilím, ochota u nich vzrostla o 11, respektive 12 procent.

Odhodlání Francouzů postarat se o ukrajinské uprchlíky je také poměrně odlišné ve skupinách podporovatelů jednotlivých prezidentských kandidátů. Zatímco stoupenci umírněné pravicové političky Valérie Pécresseové souhlasí v 94 procentech, v táboře prezidenta Emmanuela Macrona je to 89 procent a u podporovatelů krajně pravicových kandidátů Marine Le Penové a Érica Zemmoura 73, respektive 72 procent, píše web stanice BFM TV.

Ve čtyřech zemích, kde proběhl průzkum, více než dvě třetiny dotazovaných podporují pomoc s vyzbrojením Ukrajiny. Zatímco ve Francii a v Německu se zasláním zbraní souhlasí zhruba dvě třetiny účastníků sondáže, v Polsku je to 91 procent. Analytik BFM TV tuto skutečnost připisuje bezprostřednímu ohrožení Polska, které má přímou hranici s Ukrajinou a zažívá také největší nápor uprchlíků. V Itálii s dodávkami zbraní Ukrajině souhlasí 57 procent lidí, tedy méně než ve zbývajících třech státech.

Válka na Ukrajině má dopad i na náhled lidí na strany konfliktu. Ukrajinu hodnotí kladně 84 procent dotazovaných, Rusko má oporu u 16 procent. Nejsilněji Ukrajinu podporují Poláci a Němci, nejhorší názor na Rusko mají Poláci a Italové, ukázal průzkum. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského oceňuje 75 procent účastníků průzkumu, ruského prezidenta Vladimira Putina hodnotí kladně devět procent dotazovaných, v Polsku jen tři procenta.

V každé ze čtyř zemí se průzkumu účastnilo zhruba 1000 respondentů. Dotazování probíhalo od 3. do 7. března. Ifop studii realizoval ve spolupráci s nadací Jeana Jaur?se a Yalta European Strategy.