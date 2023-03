Velká porota hlasovala pro obvinění Trumpa, ten obvinění odmítl

New York - Bývalý americký prezident Donald Trump označil obvinění, pro jehož vznesení hlasovala v noci na dnešek velká porota newyorského soudu, za "politické pronásledování" a "vměšování do voleb". "Jsem zcela nevinen," ujistil Trump v prohlášení, ze kterého citovaly tiskové agentury. Bývalý šéf státu chce v roce 2024 usilovat o návrat do Bílého domu.

Trumpův obhájce Joseph Tacopina podle televize CNN uvedl, že jeho klient bude předveden před soud a obviněn pravděpodobně počátkem příštího týdne. Bývalý prezident čelí více než 30 bodům obvinění z podvodů, uvedla stanice s odvoláním na dva nejmenované zdroje

Kancelář manhattanského prokurátora, kterým je demokrat Alvin Bragg, mezitím oznámila, že navázala kontakt s Trumpovými právníky, aby dohodla podrobnosti ohledně vyslechnutí obvinění před nejvyšším soudem New Yorku. Jde také o sejmutí otisků prstů bývalého šéfa státu. Samo obvinění a termín dosud nebyly oficiálně zveřejněny.

"Očekáváme, že obvinění vznesou v úterý," uvedla další Trumpova právnička Susan Nechelesová podle agentury AFP ohledně termínu, kdy by měl exprezident předstoupit před justici, žádné další podrobností však neuvedla.

"Jsem si jist, že tento hon na čarodějnice se prudce obrátí proti (současnému prezidentovi) Joeovi Bidenovi," uvedl Trump v prohlášení, které AFP charakterizovala jako "velmi dlouhé". Obvinění podle agentury AP označil za další krok levice v kampani, které má zničit jeho hnutí, snažící se Americe vrátit její velikost. Trump dal v prohlášení podle agentury Reuters najevo, že hodlá ve volebním klání setrvat.

Krátce na to se bývalý prezident obrátil na své příznivce, aby přispěli na obhajobu. Na ni už vysbíral 2 přes dva miliony dolarů (více než 43 milionů Kč), protože 18. března nesprávně předpovídal, že bude během čtyř dnů zatčen. Trumpovi právníci Nechelesová aTacopina uvedli, že budou proti obvinění "energicky bojovat".

Velká porota newyorského soudu hlasovala pro obvinění exprezidenta Trumpa v souvislosti s penězi pro pornoherečku Stormy Daniels. Podle světových agentur se Trump stal prvním bývalým prezidentem Spojených států, který čelí obvinění z trestného činu.

Toto rozhodnutí jistě vyvolá otřesy po celé zemi a pošle do neprobádaných vod americký politický systém, který nikdy neviděl jednoho ze svých bývalých vůdců obviněného z trestného činu, natož v době, kdy se uchází o znovuzvolení, předpověděla CNN.

Z čeho konkrétně je někdejší prezident obviněn, zatím není veřejné, poznamenala AP. Velké poroty, které jsou zřizovány kvůli posuzování shromážděných důkazů a schvalování případných obvinění, pracují v utajení.

Kauza se točí kolem 130.000 dolarů (přes 2,8 milionu Kč), které dostala těsně před prezidentskými volbami roku 2016 pornoherečka Stormy Daniels, podle tehdejšího Trumpova právníka Michaela Cohena za mlčení o románku s pozdějším vítězem voleb.

Velká porota se podle médií zabývá podezřením, že se jednalo o nelegální výdaj na kampaň. Trump jakékoli provinění odmítá.

"NIkdo nestojí nad zákonem," zareagoval na Trumpovo obvinění advokát Clark Brewster, který hájí zájmy Stormy Daniels. "Obvinění Donalda Trumpa není důvod k radosti. Ať zvítězí pravda a spravedlnost," dodal.

Přibližně 44 procent příznivců republikánů se domnívá žeTrump by měl po vznesení obvinění z voleb odstoupit, připomněl Reuters průzkum z minulého týdne, který si objednal u ústavu Ipsos.

Trumpovi spojenci a republikánští kolegové označili obžalobu za politicky motivovanou, zatímco demokraté uvedli, že v právním státu nikdo není chráněn před zákonem. Bílý dům se odmítl vyjádřit.

Eric Trump, jeden ze synů 45. prezidenta USA, označil obvinění za "oportunistický útok na politického odpůrce uprostřed volební kampaně" a za pochybení hodné třetího světa. "Tohle je věc, kvůli které by se Mao Ce-tung, Stalin a Pol Pot červenali. Tak je to šílené,“ zareagoval Donald Trump junior v narážce na komunistické diktátory, kterým historici připisují miliony obětí.

Jeden z Trumpových soupeřů v republikánském táboře o nominaci do prezidentských voleb v příštím roce, floridský guvernér Ron DeSantis odsoudil obvinění jako "odporující americkým hodnotám" a ujistil, že jeho stát, kde sídlí bývalý prezidentem, nevyhoví žádosti z New Yorku o Trumpovo vydání. Stejnou neochvějnou podporu vyjádřil i republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy, podle kterého "americký lid nebude tolerovat tuto nespravedlnost" a "bezprecedentní zneužití moci" ze strany prokurátora Bragga, vzešlého z řad demokratů. Bývalý viceprezident Mike Pence vyjádřil pobouření. "MIlionům Američanům to bude připadat jako nic jiného než politické pronásledování," řekl CNN.