Velká chvíle, komentoval první českou výhru na MS Ginzburg

Šanghaj - Za velkou chvíli označil trenér Ronen Ginzburg první výhru českých basketbalistů na mistrovství světa v samostatné historii. Vítězstvím nad Japonskem (89:76) v druhém utkání ve skupině E v Šanghaji splnil jeho výběr první cíl, případný úspěch ve čtvrtek s Tureckem by mohl pomoci ke zbývajícím metám - postupu mezi nejlepší šestnáctku týmů a zajištění účasti v kvalifikaci o olympijské hry v Tokiu v příštím roce.

"Bylo to klíčové vítězství. Po zápase s USA jsme cítili, že na to máme. Měli jsme tam lepší momenty proti Američanům, ale dneska jsme vyhráli. Obrana byla lepší po půli. Je to první výhra České republiky v historii na mistrovství světa, velká chvíle. Mám z ní radost, snad budeme v takových výkonech pokračovat," řekl Ginzburg.

Češi věděli, že reálné šance na boj o druhé postupové místo ze skupiny E mezi nejlepší šestnáctku a boj o čtvrtfinále jim dá jen dnešní výhra. "Víme, že máme srdce lvů. Co si pamatuju, tak nejen za mojí éry u reprezentace, ale ani předtím nikdo nemohl nikdy říct, že tam hráči nenechali všechno. I když prohrajeme, dáme do toho sto procent. To je první předpoklad," prohlásil Ginzburg.

"Máme silné stránky, máme i některé slabší věci, víme o tom. S Janem (Veselým) jsme opravdu těžký soupeř, který může jít hodně daleko. Můj názor je, že na Eurobasketu bychom se s ním mohli rvát o medaili. Tady je to bez něj jiné," podotkl izraelský kouč.

"Svoje silné stránky zvládáme dobře. Musíme pracovat na tom, co nám tolik nesedí. Někdy je to výška, s výjimkou Ondřeje Balvína a pár dalších, někdy koncovka pod košem proti velkým soupeřům. Někdy obrana. Ale celkově jsme zdravý tým," doplnil Ginzburg.

Byl rád, že české výkony už od přípravy gradují, což potvrdila před týdnem generálka v Soulu proti Litvě přes prohru 79:82. "Proti Litvě jsem cítil, že to je slibné. Ale často záleží na soupeři, jak nám sedí nebo ne. Ale zlepšujeme se. Dáváme si hodně míč, každý to říká, i (trenér USA) Popovich mi to říkal. To je dobře," prohlásil Ginzburg.

Hvězdu Tomáše Satoranského dnes v klíčové bitvě nechal ve hře celkem 35 minut a 28 sekund, ale i chvíle bez něj český tým dobře zvládal. "Není dobré ani pro Satyho, aby hrál 35 minut jako dnes. Hodně soupeřů se na něj zaměřuje, hodně na něj vyvíjí tlak, jako dnes Japonci," uvedl Ginzburg.

"Máme hráče, kteří mu můžou pomoci s režií hry. Ať naši další rozehrávači, nebo Blake (Schilb), Boči (Jaromír Bohačík), někdy Vojta (Hruban). Musíme vědět, že když přijde taková míra tlaku, můžeme ho dát na pozice dvě a tři, aby třeba mohl jít víc do koncovky a nemusel to vždycky řídit. Na trojce nehrál poprvé ani naposledy. Máme určité akce, kdy si míč převezme Blake nebo Boči a začnou akci," prohlásil Ginzburg.

Od druhého poločasu změnili Češi hru a vybudovali si vyšší náskok. "Změnili jsme obranu, strategie nechat Hačimuru nadřít se na každý bod byla správná. Tlak nám trochu dělal problémy, nedali jsme nějaké střely zblízka, rychlé protiútoky a smeče. Na to úplně nejsme zvyklí. O poločase jsme si řekli, že to chce uklidnit," podotkl Ginzburg.

Češi splnili první cíl na turnaji. "Druhým je pokusit se porazit i Turecko. Nejsme favorité, to si můžeme přiznat. S Janem (Veselým) bychom byli, se vším respektem k Turecku," uvedl.

"Na druhou stranu nejsme vyložení outsideři v tom smyslu, že bychom neměli žádnou šanci. Můžeme se s nimi porvat o postup, který je třetím cílem. Pokud se to nepodaří, tak udělat olympijskou kvalifikaci. Dostávám hodně zpráv o tom, že lidi baví se na nás koukat. Jasně, máme slabší stránky. Ale já jsem spokojený," dodal Ginzburg.