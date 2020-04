Velká cena Francie byla zrušena, F1 chce začít sezonu v Rakousku

Paříž - Velká cena Francie formule 1 se podle očekávání 28. června kvůli vládním nařízením proti šíření koronaviru neuskuteční. Grand Prix na okruhu v Le Castellet poblíž Marseille byla pro letošek zrušena, nepojede se tedy ani v náhradním termínu. Vedení šampionátu doufá, že by mistrovství světa mohlo začít 5. července v Rakousku a po 15 až 18 odjetých závodech skončit v prosinci v Abú Zabí.

Konání francouzské Grand Prix znemožnil zákaz vlády pořádat v zemi velké sportovní akce minimálně do poloviny července. "Už se díváme směrem k létu 2021, abychom našim divákům nabídli ještě úžasnější zážitek," uvedl hlavní organizátor závodu Éric Boullier.

Velká cena Francie je desátým závodem sezony F1, jenž byl kvůli koronavirové krizi zrušen či odložen. Šéf seriálu Chase Carey dnes uvedl, že plán je začít ročník 5. července v rakouském Spielbergu, kde by se podle spekulací mohl jet hned týden nato druhý závod.

To zatím Carey nepotvrdil, stejně jako další uvažovaný "double" v britském Silvestonu, jenž by mohl hostit závody 19. a 26. července. Ani na jednom okruhu by vzhledem k světové zdravotní situaci nesměli být diváci.

"Naším cílem jsou start o víkendu 3.-5. července v Rakousku a následně závody v Evropě v červenci, srpnu a na začátku září. V září, říjnu a listopadu bychom mohli závodit v Eurasii, Asii a Amerikách a v prosinci bychom po 15 až 18 závodech sezonu zakončili v Perském zálivu v Bahrajnu před tradičním finále v Abú Zabí," uvedl na webu šampionátu Carey a dodal, že konečnou verzi kalendáře zveřejní, hned jak to bude možné.

Sezona formule 1 měla začít 13. března v Melbourne, Velká cena byla ale krátce před úvodními tréninky odvolána poté, co byla u jednoho člena týmu McLaren diagnostikována nemoc covid-19. Grand Prix Austrálie byla stejně jako závody v Monaku a nyní i ve Francii zrušena, dalších sedm odložených Velkých cen doufá v náhradní termíny.