Velká cena formule 1 v Turecku nebude, nahradí ji druhý závod v Rakousku

Londýn - Velká cena Turecka formule 1 se v červnu kvůli koronavirové situaci neuskuteční. V kalendáři ji nahradí druhý závod v Rakousku. Nový termín má v důsledku změn Grand Prix Francie.

Závod v Turecku byl odvolán jen zhruba dva týdny poté, co byl nově zařazen do kalendáře na 13. června místo Velké ceny Kanady. Kvůli koronavirové situaci v zemi, jež například připravila Istanbul o finále fotbalové Ligy mistrů, se však nepojede ani v Turecku. Vedení F1 uvedlo, že tamní organizátoři požádali o případné zařazení do letošního kalendáře v pozdějším termínu.

Za Turecko zaskočí rakouský Red Bull Ring, jenž bude stejně jako loni hostit dva závody. Velké ceně Rakouska plánované na 4. července bude předcházet dodatečně zařazená Grand Prix Štýrska, která se pojede 27. června. Toto datum bylo původně rezervováno pro Velkou cenu Francie, jež bude v Le Castellet nově o týden dřív 20. června.

Ve Spielbergu se budou v létě konat dva závody po sobě i v mistrovství světa silničních motocyklů. Vedení MotoGP dnes oznámilo, že Red Bull Ring v srpnu zaskočí za zrušenou Velkou cenu Finska.