Velká cena Ázerbájdžánu F1 může ještě více zdramatizovat boj o čelo MS

Baku - Víkendová Velká cena Ázerbájdžánu vozů formule 1 může ještě více zamotat boj o čelo mistrovství světa. Lídr a úřadující šampion Max Verstappen z Red Bullu bude v Baku hájit devítibodový náskok před Charlesem Leclercem z Ferrari. Po triumfu v Monaku se mu však výrazně přiblížil z třetího místa také týmový kolega Sergio Pérez, který obhajuje v Ázerbájdžánu loňské vítězství.

"Je nám jedno, kdo z těch dvou bude mistrem světa. Samozřejmě, že Pohár konstruktérů je velmi důležitý, ale ať už je to Max nebo Checo (Pérez), oba jsou jezdci Red Bullu a mají stejnou šanci," citoval šéfa týmu Christiana Hornera web Motorsport.com.

Dvaatřicetiletý Pérez prožívá povedené období. Triumfem v uličkách Monte Carla si připsal třetí vítězství v kariéře a ztrácí na vedoucího Verstappena 15 bodů. Minulý týden podepsal s týmem novou smlouvu do konce sezony 2024. "Sezona je dlouhá a bude to hodně kolísat. Je proto skvělé, že máme oba jezdce na špici. Checo je ve vrcholné formě a odvádí výbornou práci. Není to jednorázovka, už v Saúdské Arábii získal pole position," řekl Horner.

Rodák z Guadalajary by se mohl zapojit do boje o svůj první titul mistra světa. V této sezoně nebodoval jen v úvodní Grand Prix Bahrajnu, kde odstoupil kvůli technickým potížím. Z posledních pěti závodů skončil čtyřikrát na stupních vítězů. Vloni v Ázerbájdžánu vyhrál poté, co Verstappen měl čtyři kola před koncem defekt a další z jeho protivníků Lewis Hamilton z Mercedesu po restartu probrzdil úvodní zatáčku.

"Bylo to hodně výjimečné. Šlo o mé první vítězství s Red Bullem. Tyhle městské tratě mám rád, protože v nich pilot může opravdu něco udělat. Je těžké zde nechybovat a jít na hranu. Také ale můžete nahnat cenné desetiny," uvedl Pérez. Za třetím Mexičanem je v pořadí MS větší propast - čtvrtý George Russell z Mercedesu ztrácí na vedoucího Verstappena 41 bodů, Carlos Sainz z Ferrari ještě o o bod více.

V Baku se jede závod F1 popáté a pokaždé zde uspěl jiný jezdec. Verstappen s Leclercem se v Ázerbájdžánu zatím nikdy nedostali ani na stupně vítězů. "V Baku mám po loňském roce nedodělanou práci. Je to ošemetná a úzká trať, která je náročná na brzdění. Nebude snadné najít ideální nastavení vozu," prohlásil Verstappen.

Leclerc bude chtít zapomenout na nepovedenou domácí Grand Prix Monaka, kde sice startoval první, po chybách svého týmu Ferrari však dojel až čtvrtý. Čtyřiadvacetiletý rodák z Monte Carla nevyhrál již čtyři závody po sobě. "Musíme využívat příležitosti a ne takhle ztrácet body. Svůj tým mám ale rád a vrátíme se ještě silnější," slíbil Leclerc.

Program Velké ceny Ázerbájdžánu začne pátečními dvěma tréninky. Po sobotním třetím tréninku se pojede od 16:00 SELČ kvalifikace. Závod začne v neděli ve 13:00.