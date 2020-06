Velká část zájezdových dopravců zřejmě odepíše i letní sezonu

Praha - Velká část autobusových zájezdových dopravců bude muset odepsat i letní sezonu. Důvodem je téměř plný výpadek příjmů během koronavirové krize, a s tím spojená aktuální neschopnost firem splácet leasingové splátky. Dopravci proto žádají vládu o poskytnutí přímé pomoci na splátky. Dnes to uvedlo sdružení dopravců Česmad Bohemia. V Česku krize zasáhla kolem 2000 zájezdových dopravců provozujících dohromady asi 9000 autobusů. Vyjádření ministerstva dopravy ČTK shání.

Kvůli téměř nulovým příjmům během koronavirové krize ztratili zájezdoví dopravci schopnost splácet leasingové splátky za autobusy. Ty u běžného zájezdového autobusu činí až 150.000 korun měsíčně, u patrových vozidel s cenou okolo 14 milionů je to ještě o 100.000 korun více.

"Majitelé těchto vozidel se ocitli v dokonalé pasti, protože i kdyby se rozhodli své autobusy prodat a s podnikáním skončit, nenajdou žádného kupce, neboť stejná situace je prakticky v celém světě. Navíc stojící vozidlo na rozdíl od nemovitosti ztrácí svou hodnotu, i když není využíváno," uvedlo sdružení.

Dopravci proto navrhli vládě, aby poskytla autobusovým firmám přímou podporu na leasingové splátky po vzoru podpůrných programů pro podnikatele a obchodníky. Opatření by podle sdružení mělo být přijato co možná nejdříve s trváním od počátku krize do března příštího roku, kdy lze očekávat zlepšení situace. "Je to rozhodně lepší, než nechat dopravce zbankrotovat a budovat odvětví znovu," podotklo sdružení. Vláda by se podle dopravců měla podílet i na stabilizaci situace veřejné hromadné dopravy, kde linkové autobusy jezdily za nouzového stavu s desetiprocentním obsazením.

Vláda zatím během krize rozhodla o odkladu a následně i snížení plateb silniční daně. Tříměsíční odklad platí i pro úhrady mýta.