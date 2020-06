Velká Bíteš má dochovaný unikátní soubor zvonů z 16. století

Velká Bíteš (Žďársko) - Farní kostel svatého Jana Křtitele ve Velké Bíteši na Žďársku má unikátní soubor čtyř zvonů ze 16. století. Ozřejmit jejich výjimečnost pomohl i dlouholetý výzkum kampanologa (odborníka na zvony) olomoucké arcidiecéze Františka Johna. Za autora jednoho ze zvonů určil velkobítešského konváře Václava, který na výzdobu zvonu Maria převzal plastiku Madony od Mistra zvíkovského Oplakávání.

Fotogalerie

"Zvonaři si málokdy vytvářeli výzdobu na zvony sami, snažili se sáhnout po tom, co je pro ně zajímavé a využívali plastické předlohy, které už někdo vyrobil tím, že je obtiskli," řekl John. Anonymní tvůrce označovaný jako Mistr zvíkovského Oplakávání je vysoce ceněný, patří mezi mistr jihočeské gotiky, jedno z děl má i ve Vídni. "Madona je v bronzu odlítá přímo na tom zvonu, je to mimořádné z mnoha pohledů, třeba i pro to, že takto malá soška by se jinak zřejmě vůbec nedochovala," řekl John. Překvapením podle něho bylo i to, že se jihočeské umění stalo výzdobou moravského kostela.

John má na starosti poradenství farnostem ve věcech zvonů. Odborně se také věnuje mapování zvonařství na Moravě, které podle něho bylo dřív na rozdíl od zvonařství v Čechách opomíjené. Jeho poznatky mají dokládat, že moravští zvonaři patřili v době renesance ke světové špičce. Podle jeho teorie se v dílně brněnských zvonařů Haubiců možná vyučil i Tomáš Jaroš, který odlil největší český zvon Zikmund z pražské katedrály svatého Víta.

Velkobítešské zvony jsou mimořádné tím, že se dochoval celý soubor, jinde alespoň část z nich skončila roztavená pro vojenské účely. Nejmladší zvon Maria je z roku 1568, zbylé tři jsou pozdně gotické. Z roku 1500 pochází zvon Poledník, o tři roky mladší je Velký zvon v hlavní věži. V roce 1505 byl odlitý zvon Kříž. "Zvon je především hudební nástroj a málokdy slyšíme zvuk, který by byl starý 500 let. Tady je možné slyšet celý soubor tak, jak ho lidé po staletí slýchali," řekl John.

Velký zvon a zvon Kříž jsou dílem Jeronýma Haubice. Jejich autorství určil John na základě srovnání výzdoby. Určil, že je mimo jiné autorem jednoho zvonu v třebíčské bazilice svatého Prokopa, která je součástí památek UNESCO. Haubicovy zvony znějí i v Brně, Ivančicích, Osové Bítýšce nebo Křižanově. Jeho práci je ale podle Johna možné najít i v polské Kladsku, kde je pohřbený první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.