Velitel vojenských policistů: Tajné materiály jsme skartovali a spálili

Praha - Při evakuaci české ambasády v Afghánistánu čeští vojáci skartovali a spálili tajné materiály a zničili veškeré vybavení, které nemohli odvézt. V operačním centru velvyslanectví vytrhali i kabely ze zdi, řekl dnes novinářům velitel jednotky Vojenské policie KAMBA, která měla na starosti ochranu velvyslance i ambasády. Jeho jméno ministerstvo obrany z důvodu bezpečnosti nezveřejnilo.

Velitel novinářům řekl, že pro Vojenskou policii pracuje osm let, předtím osm let sloužil v armádě. Na zahraniční misi byl potřetí, pokaždé v Afghánistánu.

Na poslední misi v Afghánistánu strávil tři měsíce. Ukončila ji evakuace ambasády kvůli rychlému postupu povstaleckého hnutí Tálibán. "Měli jsme několik vytipovaných měst, u kterých jsme věděli, že když padnou do rukou Tálibánu, tak jejich bojovníci budou mít volnou cestu do Kábulu," poznamenal. Když tálibové získali nejbližší město, bylo jasné, že v Kábulu mohou být do několika hodin. Rozhodnutí o vyhlášení evakuace urychlilo oznámení Američanů, že se stáhnou od vstupní brány do zabezpečené zóny, ve které sídlí i česká ambasáda.

Evakuaci nařídil velitel jednotky, který rozhodnutí oznámil velvyslanci Jiřímu Balounovi. Ten informaci zavolal na ministerstvo zahraničí, které stažení z ambasády schválilo. Vojáci si vzali veškerou výstroj, co mají, a připravili vozidla, personál zastupitelského úřadu v mezičase začal balit důležité věci jako vízové štítky, razítka nebo peníze. Část ochranného týmu poté zamířil s velvyslancem a jeho hospodářskou na letiště.

Armádnímu serveru www.army.cz velitel řekl, že se při převozu spoléhali na prohlášení Tálibánu, že diplomatům neublíží. "Nepříjemná zpráva přišla těsně před letištěm, když mi můj zástupce volal, že na stožárech příjezdové cesty vlají bílé vlajky s nápisem Tálibán" poznamenal.

Druhá část jednotky zůstala na ambasádě a chystala její opuštění. Z počítačů například vyndali disky, zbytek techniky se ničil palicemi a bouracími kladivy. Zničeno bylo i zabezpečené operační centrum, vojáci ze zdí vytrhali i kabely. Tajné materiály vojáci skartovali a následně spálili v sudu. Poté odjeli na letiště.

Velitel poznamenal, že poslední čtyři dny pobytu v Afghánistánu byly fyzicky i psychicky velmi náročné, vojáci spali celkem asi jen čtyři hodiny. Podotkl, že v místnosti, kde byl evakuován velvyslanec, bylo internetové připojení, přes které se mohli spojit se svými blízkými. Pomoc jim nabídla i psycholožka z Vojenské policie. Velitele oslovila, zda si vojáci přejí, aby byla jejich rodinám v ČR poskytnuta psychologická podpora a aby například do jejich návratu psycholog rodiny doma navštívil. "Probrali jsme to mezi sebou, ale nikdo toho nechtěl využít," řekl velitel.

Na sociálních sítích se po návratu do Prahy objevila fotografie, kde ho objímá ministr Lubomír Metnar (za ANO). "Máme s ministrem vřelý vztah, známe se už nějaký pátek," okomentoval situaci velitel, který pro Metnara pracoval jako bodyguard. Radost z bezpečného návratu podle něj byla vzájemná.

Do Afghánistánu už by se znovu nevydal. "Mám k tomu své důvody," poznamenal. V nadsázce dodal, že až Česká republika otevře ambasádu na Maledivách, může se mu ozvat.

Za nejhorší zážitek označil vzpomínku na malé děti a zprávy o tom, jak byly na místě ušlapány. "Já jsem na ně koukal a říkal jsem si, co bych dělat v takové situaci," řekl s odkazem na své vlastní malé dítě. Afghánci podle něj české vojáky prosili, ať jejich děti vezmou a zachrání. Ti to ale udělat nemohli, už jen kvůli omezené kapacitě letadla.

Některé rodiny podle něj u letiště stály dva dny v horkém počasí a bez vody. Některé děti proto byly ve velmi špatném stavu, byly dehydrované a pomačkané z tlačenice. "Kluci je polévali vodou, snažili se je oživovat," řekl. Dodal, že Afghánci, které Češi evakuovali, dostali po příjezdu na letiště prvotní zdravotní péči.