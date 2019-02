Damašek - Velitel arabsko-kurdské koalice SDF v Sýrii vyzval mezinárodní společenství, aby v zemi ponechalo 1000 až 1500 vojáků, kteří by jim pomohli bojovat proti organizaci Islámský stát (IS). Vyjádřil naději, že zejména Spojené státy ustoupí od svého plánu na úplné stažení ze Sýrie. Velitel SDF to řekl malé skupině novinářů po jednání s americkými generály, informovala agentura Reuters.

"Rádi bychom měli krytí ze vzduchu, leteckou podporu a vojáky v terénu, kteří by s námi koordinovali svou činnost," prohlásil velitel Mazlum Kobani. Ten předtím na blíže neurčeném místě na základně na severovýchodě Sýrie jednal se zástupci americké armády.

Podle Kobaniho se vedly diskuse o tom, že nejspíš francouzští a britští vojáci by je v Sýrii i nadále podpořili. On ale zdůraznil, že chce, aby zůstala alespoň část příslušníků americké armády, kterých je nyní v zemi přes 2000.

Americký generál Joseph Votel, který velí americkým silám na Blízkém východě, v Perském zálivu a severní Africe, po jednání s Kobanim řekl, že Američané se i nadále řídí rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa, který loni v prosinci oznámil, že chce ze Sýrie stáhnout všechny americké vojáky. "Rozumíme, co chtějí, abychom udělali, ale tímto směrem se nyní neubíráme," uvedl Votel.

Kurdy vedená koalice SDF za přispění amerických náletů vede ofenzivu proti posledním jednotkám radikálů z IS, které se opevnily v enklávě okolo syrské vesnice Baghúz, ležící na východ od řeky Eufrat u hranic s Irákem.