Velitel hasičů oznámil další čtyři oběti neštěstí v Surfside, celkem jich je 32

Surfside (USA) - Na 32 mrtvých dnes stoupla bilance částečného kolapsu 12patrové budovy nedaleko amerického města Miami, když představitel hasičů informoval rodiny obětí o nálezu dalších čtyř těl. Uvádí to agentura AP. Záchranáři tento týden pokračují v prohledávání trosek v městečku Surfside poté, co byl zbytek bytového komplexu z bezpečnostních důvodů zdemolován. Stále se pohřešuje více než stovka lidí.

Pátrání po obětech trvá už skoro dva týdny a deník The New York Times (NYT) operaci hodnotí jako "chmurnou a čím dál více beznadějnou". Část 40 let staré budovy Champlain Towers South se zřítila v noci na 24. června a od konce tohoto dne záchranáři na místě nenašli nikoho živého. "Je to pořád to samé," řekl dnes ráno listu Miami Herald jeden z krizových pracovníků, který si nepřál být jmenován.

V pondělí počet potvrzených obětí stoupl na 27, nyní už je podle úřadů na čísle 32. Objevení posledních čtyř těl nejdříve oznámil náměstek okresního šéfa hasičů Raide Jadallah na brífinku pro rodiny obětí za zavřenými dveřmi. Také údajně uvedl, že záchranné týmy už se probraly asi 2500 tunami sutin.

Zásah nadále komplikuje počasí, ačkoli nejsilnější dopady tropické bouře Elsa se podle všeho městu Miami a jeho okolí vyhnou. V pondělí nicméně práce musely být opakovaně přerušeny kvůli bleskům v okolí hromady trosek, píše NYT. Jadallah podle AP informoval o další dvouhodinové pauze způsobené blesky v brzkých ranních hodinách.

Úřady v souvislosti s kolapsem Champlain Towers South stále pátrají po 113 lidech, šéfka okresu Miami-Dade County Daniella Levineová Cavaová nicméně dnes uvedla, že jen u 70 lze s jistotou tvrdit, že byli nad ránem 24. června uvnitř budovy.