Doksy (Českolipsko) - Velikonoční plavby dnes zahájily plavební sezonu na Máchově jezeře. Zájem byl tak velký, že kapacita lodi nestačila. Výletní lodě vypluly na hladinu jezera později než loni, kdy byly Velikonoce už na přelomu března a dubna. Zatím budou lodě Regaty Máchovo jezero vyplouvat jen o víkendech a také o svátcích 1. a 8. května. Jezdí se také na objednávku, pravidelný provoz zahájí na Máchově jezeře stejně jako v jiných letech až o letních prázdninách. ČTK to dnes řekl ředitel Regaty Vladimír Reichert.

"Zájem o Velikonoční plavby je dnes nad očekávání, protože nám počasí přeje, je krásně a sluníčko, takže jsme museli zvýšit počet plaveb, abychom uspokojili všechny, kdo mají zájem," řekl Reichert. Sezonu zahájili dnes v Doksech s lodí Hynek, která má kapacitu 70 míst. K Máchovu jezeru zamířily stovky lidí, rušno bylo na plážích, vypluly i malé plachetnice. O víkendech se zatím bude jezdit podle Reicherta s Hynkem, pokud bude zájem, vypluje i největší Máj, který pojme až 250 pasažérů.

Zatímco před rokem při zahájení sezony sice také svítilo slunce, ale teploty se pohybovaly jen kolem šesti stupňů nad nulou, dnes panovalo u Máchova jezera téměř letní počasí. Teploměry po poledni ukazovaly 22 stupňů ve stínu. Počasí téměř lákalo ke koupání. "Teplota vody je osvěžujících 13 stupňů, na koupání to ještě úplně není, ale najdou se i tací, kteří se koupou, hlavně děti," poznamenal Reichert. Voda v jezeře je teď na začátku sezony velice čistá. "Od roku 2006 nebyl na Máchově jezeře zákaz koupání, teď je viditelnost minimálně 1,8 metru," dodal.

Na velikonoční víkend slibují meteorologové teplé slunečné počasí, lodě tak poplují každý den ve 13:00 a v 15:00, a pokud bude zájem větší, přidají i další plavby mezi tím. Okružní plavba stojí dospělého 140 korun, o 20 korun víc než loni, děti od čtyř do 15 let platí polovinu. "Důvodem zvýšení cen jsou rostoucí náklady a také jsme museli zvednout mzdy," vysvětlil důvody zdražení ředitel Regaty. Na pravidelných plavbách v létě se ale podle něj jízdné nezmění, ze zastávky do zastávky přijde na 20 korun, celkem jich je kolem jezera osm.

Máchovo jezero - kdysi Velký rybník, o jehož vznik se před více než 650 lety zasloužil Karel IV., je jediným místem v Libereckém kraji, kde mohou plout velké výletní lodě. Historie lodní dopravy tam sahá do roku 1920, kdy jezero začal brázdit malý dýmající parník Greif. Dnes tam lodní dopravu zajišťuje Regata Máchovo jezero, která provozuje i Hlavní pláž a pláž Klůček a také Autokemp Klůček. Zaměstnává devět lidí, v létě až 45. Výletní flotila na Máchově jezeře má čtyři lodě, které v sezoně přepraví kolem 40.000 turistů. Nejstarší lodí současné flotily je Jarmila alias Marie z roku 1924, která pochází z Hamburku.