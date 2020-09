Veletrhy Brno volají po možnosti pracovat

Veletrhy Brno od dubna marně usilují o vyčlenění veletrhů a výstav z kategorie hromadných akcí, podobně jako je tomu v Německu, Polsku nebo Rakousku. „Logisticky fungujeme stejně jako obchodní centra, a ta v Česku jedou naplno. Za hromadnou akci považuji třeba koncert The Rolling Stones, nikoliv veletrh,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Jiří Kuliš, který se současnou situací zásadně nesouhlasí a volá po změně. „To, co aktuálně nejvíc potřebujeme, je možnost pracovat,“ doplňuje.

Letošní situace donutila vedení společnosti zrušit i Mezinárodní strojírenský veletrh, který se bez přerušení konal 60 let a vloni přivítal 1 600 firem z 30 zemí.

Aktuální omezení hromadných akcí neumožňují realizovat střední a velké veletrhy. I přes velkou nejistotu se však Veletrhy Brno spolu se svými partnery snaží zachovat akce alespoň v menším rozsahu a pořádat je za současných požadovaných hygienických opatření. Příkladem byl zářijový URBIS, který měl taktéž formu odborné konference. „Byl to dobrý počin. Spousta lidí z komunity, která se zabývá chytrými řešeními pro obce, města a regiony, byla ráda, že se tu opět mohla setkat a že jsme URBIS nezrušili, ale ekonomicky jsme se ani nenadechli. Teď jde všechno proti nám, velkou část podzimního programu nebudeme realizovat a v tuto chvíli je těžké predikovat, co bude dál. Pracujeme s různými variantami, lehce optimistickou, standardní až po krizový scénář,“ říká Jiří Kuliš.

Veletrhy Brno už nyní, s ročním předstihem, připravují následující 62. ročník MSV, který by se měl uskutečnit v září 2021 v obvyklém formátu, tedy s vystavovateli v pavilonech celého veletržního areálu. „Vrásky na čele nám trochu dělá účast mimoevropských zemí, zejména z Asie, neboť asijští vystavovatelé tvoří 20 až 30 procent účastníků MSV. Proto uvažujeme o videokonferenčních standardizovaných expozicích pro případ, že lidé z těchto zemí nebudou moci z různých důvodů cestovat do Evropy. Vidíme, že v současné době nejsou letadla, lidé nechtějí riskovat, že po návratu domů musí být dlouho v karanténě, proto jsou třeba v Německu rušeny některé veletrhy. Také bude záležet na tom, jak se k cestování svých zaměstnanců postaví nadnárodní firmy. Ale jsem přesvědčen, že podstatou veletržního průmyslu je a nadále zůstane osobní kontakt, možnost byznysmenů setkat se tváří v tvář. O tom diskutujeme a přesvědčujeme se už dvacet let. Veletržní průmysl nelze transformovat pouze do on-line prostředí. Osobní styk v obchodě nic nenahradí,“ říká generální ředitel Jiří Kuliš.