Veletrhy Brno finišují s výběrem nového ředitele

Hledání nového generální ředitele společnosti Veletrhy Brno a.s. a nástupce jejího dlouholetého šéfa Jiřího Kuliše vstoupilo do závěrečné fáze.

„Do výběrového řízení se přihlásilo 66 uchazečů. Výběrová komise se skládá ze všech členů představenstva a náměstků primátorky, dále se jednání účastní personalisté z Veletrhů Brno, a.s., a psycholog,” uvedl pro ČTK mluvčí veletrhů Jaroslav Bílek.

Nový generální ředitel byl měl podle stejného zdroje znám v horizontu dnů či jednotek týdnů. “Více to zatím právě s ohledem na neukončenost výběrového řízení nebudeme komentovat,“ řekl Bílek.

Jiří Kuliš je v čele veletrhů 12 let. Smlouva mu končí koncem roku, do konkurzu se nehlásil. V příštím roce by měl na brněnském výstavišti ještě zůstat a jako konzultant pomáhat svému nástupci. Ten musí mít podle popisu na pracovním portále alespoň pětiletou praxi z pozice vrcholového managementu, dlouhodobou zkušenost v pořádání veletrhů či kongresů a musí být odolný vůči stresu.

Brány výstaviště se otevřely po přestávce, způsobené pandemií covid-19, letos v přelomu září a října. V současnosti se brněnský areál stal dějištěm 62. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se rovněž koná po roční pauze. Loňskou ztrátu odhadují Veletrhy Brno mezi 250 až 280 miliony korun. Na záchranu použila firma kromě jiného pětileté úspory, které měly sloužit na rozvoj.

Kdo je Jiří Kuliš Jiří Kuliš se narodil v roce 1952 v Brně. Vystudoval VŠE v Praze. V předchůdci dnešních Veletrhů Brno, společnosti Brněnské veletrhy a výstavy, pracoval na různých pozicích už v letech 1976 až 1992. V letech 1992 až 2005 působil jako vedoucí diplomatické mise na Novém Zélandě, následně jako obchodní rada pro Austrálii a Nový Zéland, obchodně-ekonomický rada ČR v Japonsku a v USA. Od roku 2006 opět spolupracoval s Veletrhy Brno jako externí konzultant vedení firmy. Generálním ředitelem se stal v roce 2009.