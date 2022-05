Veletrh Svět knihy v červnu přivítá stovky účinkujících ze 35 zemí a regionů

Praha - Ze 35 zemí a regionů přijedou hosté na mezinárodní veletrh a festival Svět knihy. Na Výstavišti se sejde 416 vystavovatelů a 748 účinkujících. Pořadatelé to řekli novinářům. Čestným hostem bude Itálie. Po únorové invazi ruské armády na Ukrajinu pořadatelé zrušili účast Ruska na veletrhu. Samostatný veletržní stánek organizátoři veletrhu vyhradili Ukrajině. Svět knihy také přivítá dvě významné spisovatelky, běloruskou laureátku Nobelovy ceny za literaturu Svjatlanu Alexijevičovou a jednu z nejvýznamnějších zástupkyň ruských opozičních intelektuálů Ljudmilu Ulickou.

Veletrh se odehraje na tradičním místě svého konání, na Výstavišti v Holešovicích. Kvůli rekonstrukci Průmyslového paláce bude ale v jiných prostorách. Střed akce, novou piazzettu, najdou návštěvníci za branou pod Maroldovým panoramatem, kudy se dostanou do areálu. Expozice nakladatelů budou v montovaných halách a v Křižíkově pavilonu, programové sály budou ve stanech.

Z Itálie dorazí například vypravěčky a čtenáři i kritikou ceněné autorky Donatella Di Pietrantoniová a Viola Ardoneová, psychoanalytik Luigi Zoja, prozaička Stefania Auciová nebo Claudia Durastantiová. Svět knihy Praha si za letošní motto zvolil citát z díla italského romanopisce, esejisty a filozofa Umberta Eca "Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem".

Di Pietrantoniová za knihu Navrátilka obdržela mimo jiné významnou italskou literární cenu Campiello. Její další román Návrat do Borga Sud se dostal do finále významného ocenění Strega. Ardoneová si přízeň čtenářů i kritiků získala knihou Vlak pro děti. Příběh z poválečné Itálie byl přeložen do více než 30 jazyků, včetně češtiny. Pořadatelé plánují diskuse s Luigim Zojou. Psycholog, autor knih a esejů napsal mimo jiné díla Soumrakem otců a Dějinami arogance. Na Světě knihy Praha své myšlenky probere s ekonomem Tomášem Sedláčkem, jenž napsal k jednomu ze Zojových děl předmluvu. K zástupcům beletrie na 27. ročníku festivalu se počítá i spisovatel, novinář a scenárista Gianfranco Calligarich nebo prozaička Stefania Auciová, autorka románové ságy Sicilští lvi.

Dramaturgie festivalu se zaměřila na autory, kteří reprezentují současnou italskou literární scénu a jejichž díla byla v posledních dvou letech přeložena do češtiny. Někteří jsou českému publiku už známí, jiní se představí poprvé. Své místo v programu budou mít i klasikové. Festival představí dva nové překlady děl Itala Calvina. Od jednoho z nejvýznamnějších italských spisovatelů 20. století si zájemci mohou přečíst jeho prozaický experiment Palomar a nezkrácenou verzi Kosmických grotesek. K dispozici bude i první český překlad knihy Arturův ostrov od Elsy Moranteové, manželky spisovatele Alberta Moravii.